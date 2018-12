Amerika leghíresebb rappere hivatalosan is egy tökfej

Az Egyesült Államokban szép hagyománya van a hatalmas dísztökök feldíszítésének. De az mégis túlzásnak tűnik, hogy az ohiói Jeanette Paras Kanye West fejét véste és festette a tökre.

Ráadásul videót is készített hozzá, amelyben elsüt egy szörnyű szóviccet. Azt mondja, „we wish Ye a Merry Christmas”, utalva rá, hogy West egy ideje már Ye művésznéven is fut.

Source: We Wish 'Ye' a Merry Christmas: Artist Decorates Huge Pumpkin as Holiday Kanye by StoryfulNews

A West-tök sapkája a rapper Trump-rajongására utal. A tök több mint 140 kilót nyom.

(UPI)