Árusítani kezdték a húsvéti, nem tévedés, HÚSVÉTI csokikat

Egyszerű, hétköznapi vásárlók vették észre egyes angol boltokban és árusítóhelyeken, hogy a Cadbury cég egy hónappal karácsony és öt hónappal húsvét előtt piacra dobta a húsvéti csokikat. Boltokban, trafikosnál, sőt még egy postán is lehet kapni a csokit szerte Angliában.

Egy vásárló azzal viccelt a Twitteren, hogyan is magyarázhatja ezt a Biblia. „Szóval Mária még meg sem mondta Józsefnek, hogy állapotos, de a húsvéti csokitojások már a boltokba kerültek. Esetleg lehetne karácsonyi dekorációnak használni őket.”

So Mary hasn’t told Joseph she’s pregnant yet , but Creme Eggs for Easter are already in stores . Ps wrap them up as Christmas Baubles 😂 pic.twitter.com/Vez5Y2CvB6