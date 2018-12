7 étel, amit ne rendelj a kisgyerekednek

Vannak olyan, hagyományosan gyerekeknek is felszolgált ételek, amelyeket a kisgyerekeknek valójában nem vagy csak nagyon ritkán érdemes adni. Ezekből a Times of India gyűjtött most össze néhányat:

Szénsavas üdítők

Tele vannak cukorral és kalóriával. A víz vagy a tej jobb választás. Még a csokis tej is egészségesebb, mert van benne protein és kalcium.

Panírozott csirkefalatok

A csirke egészséges, de nem panírozva. Maradjunk a grillezett csirkénél, az sokkal táplálóbb is.

Csirkés tészta

Ebbe gyakran töltött csirkét tesznek, ami ugyancsak egészségtelen lehet.

Vajas tészta

Egyszerű és olcsó étel, de alig van tápértéke.

Kenyér

Szénhidrát!

Desszert

Ezt mindenki imádja, de a súlyosabb és egészségtelenebb darabokat, például egy tejszínhabos brownie-t inkább osszunk el a gyerekek között, ha többen vannak, ne egyenek meg egy egészet.

Hamburger

Talán a legegészségtelenebb étel, amit imádnak a gyerekek. Minél egészségesebb zsemlével, gyümölcs- vagy zöldségkörettel egy fokkal jobb választás.