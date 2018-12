Lehúzzák a vécén a Bountykat a britek

Kisebbfajta botrányt okozott az internet brit csücskében, hogy a Celebrations adventi kalendáriumában egy Bounty csoki volt az első ablak mögött – írja a The Sun.

A közösségi oldalakat elárasztották a felháborodott bejegyzések, dühkitörések. „Miféle szörnyeteg tesz Bountyt az első napra?” – írta egy felhasználó a Twitteren. Más nem volt ennyire visszafogott. Volt, aki egyenesen azt írta: „Tönkretették a karácsonyt, kinyitottam a kalendárium első napját és egy kib****tt Bounty volt benne.” Egy felhasználó videóra vette, ahogyan azonnal lehúzza a vécén a csokoládét.

Whoever decided to put a bounty behind the first door of my advent calendar deserves the sack... pic.twitter.com/8Uo16cbcNM