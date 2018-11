Zseniális trükkel szerzett ajándékokat a kétgyermekes anya, és lett ingyenes a karácsonya

Natasha Whitehead 32 éves édesanya, egyedül neveli két lányát, a 9 éves Isabelle-t és a 12 éves Bailey-Grace-t az angliai West Yorkshire-ben. Az elmúlt évek keserű tapasztalatai után úgy döntött, hogy idén ingyen fog karácsonyi ajándékokat szerezni lányainak. Az után jutott erre az elhatározásra, hogy tavaly adósságba verte magát, miután 2000 fontot költött karácsonyi meglepetésekre.

Mindezt akkor döntötte el, amikor olvasott egy cikket arról, hogy milyen sokat lehet spórolni azzal, ha valaki összegyűjti a kuponokat, és figyeli a boltok akciós ajánlatait. Natasha már januártól rajta tartotta szemét a helyi boltok és online üzletek akcióin, ingyenes termékein, és nyereményjátékain, így ezt a karácsonyt gyakorlatilag nullából oldotta meg. Decemberre már 600 font értékű ajándék roskadozott a rejtekhelyen, szinte a semmiből.

Natasha Whitehead, 32, of West Yorkshire used to spend £2K on two daughters In January 2018, she vowed she was going to make this Christmas free Got into couponing and spent hour every day scanning web for deals Has built up store loyalty points to buy presents and amassed freebies all year A single mother who previously got into debt by splurging up to £2,000 on festive presents for her daughters has managed to bag this Christmas virtually free - thanks to coupons and competitions.