Állj! Nehogy kitakarítsd karácsony előtt a konyhát!

Lassan elindul a nagy karácsonyi készülődés, amihez általában a konyha glancba vágása is szervesen hozzátartozik. Ne tedd! Az alábbiakban pontról pontra levezetjük, hogy miért ne nyomaszd magad a konyha kitakarításának gondolatával az évnek ebben a szép és áldott időszakában, egyben észérvekkel stabilan alátámasztott, tökéletes felmentést adunk a gusztustalan, de nehéz feladat alól.

Normál esetben a karácsonyi készülődéshez szeretünk tökéletes körülményeket teremteni, egyúttal megtisztítani és díszbe öltöztetni az ünnepre úgy a szívünket, mint a lakást. Ez nagyon derék, abból nem lehet baj, ha kívül-belül rend van. Minden otthonban létezik azonban egy helyiség, amit nyugodtan, szívfájdalom nélkül kihagyhatsz, és az a konyha.

Habár bizonyos kritikusabb családtagok és vendégek borítékolható év végi érkezésének gondolata könnyen kihozza az emberből az állatot, de legalábbis a feltételes reflexet, ami a konyhaszekrény kimosására belülről, valamint a hűtőszekrény mögötti alapos takarításra és egyéb galádságokra ösztönöz, de te nyugodtan ülj le, gondold át a dolgot reálisan, és ne csinálj semmit. Nem éri meg ugyanis.

1. A konyha műveleti terület

Karácsony előtt a konyha műveleti területnek számít, vagyis itt történnek a dolgok. Ebbe jobb, ha beletörődsz. A konyhaasztalon fog a gyerek gyertyát önteni, karácsonyfadíszt festeni és pattogatottkukorica-girlandot fűzni, és még véletlenül sem a saját szobájában, a saját asztalánál. Ha jobban belegondolunk, mindenki jobban jár így: neked nem kell a gyerek szobáját is összekapnod, tudtok közben beszélgetni, és – tádám – most jön az igazán jó része a dolognak: a fokozott igénybevételre való tekintettel őszinte szívvel, belső igényből szünteted meg a konyhaasztalon hónapok óta púpozódó halmokat. Oké, tudom, nem mindenkinél van ilyen, nálad nincs, nem is volt, nem is lesz soha. De ha mégis vannak ilyen ellenőrizetlen halmok, amik hónapok óta elfoglalják a konyhaasztal felét (80 százalékát), akkor most van itt az ideje átszortírozni és elpakolni őket. Ez persze nem takarítás, csak helycsinálás, és máris sokkal jobban néz ki a konyha, neked meg máris lett egy csomó helyed bejglit nyújtani. Feladat letudva.

2. Úgyis összekened

Nincs is annál demoralizálóbb, mint amikor a frissen felmosott előszobán végigmasírozik a család a lucskos-sáros bakancsában. Ugyanilyen érzés az is, amikor szépen kitakarítod a konyhát, majd nekiállsz sütni-főzni, és szépen lassan újra mindent beborít a kiszóródott liszt, a kifröccsent paprikás zsír, és a tojásfehérje is kétségbeesetten kapaszkodik a konyhapult szélébe – vajon lecsöppen, vagy odaszárad?

Ahogy zuhanyozni sem futás előtt mész el, hanem utána, úgy konyhát takarítani sem karácsony előtt, hanem majd utána kell, értelemszerűen.

via GIPHY

3. Van elég dolgod anélkül is

Habár az adventnek éppen a lenyugodásról kellene szólni, hogy az ünnepre már teljes lelki békével álljunk a fa mellett, és tiszta szívvel örvendezzünk a Megváltó érkezésén, valamiért ennek mindig pont az ellenkezője történik. Céges partikra kell járni, meg ajándékok után kell loholni, ilyenkor vannak a legjobb koncertek, amikre mindenképp el kell menni, ki kell vinni korizni a gyereket a jégpályára. Forralt borozni kell az adventi vásárban (úristen, mi lesz, ha kimarad!), sütni-főzni-takarítani kell, vár a fodrász, a manikűrös, mert csak nem állhatsz a fa mellett olyan kézzel, mint egy mosónő, meg amúgy is ott az év végi zárás a munkahelyen. Biztos, hogy ezeken felül még a konyhaablakot is most akarod megmosni, szekrény tetejét letörölni, fiókokat kipucolni? Amikor úgyis összekened az egészet (ld. 2. pont)? Hát persze, hogy nem.

Hidd el, senki sem fogja számon kérni. Vagy ha igen, légy vagány, mint anyósom, aki a kritikus vendég mérsékelten udvarias megjegyzésére válaszul lazán a kezébe nyomott egy rongyot: tessék, angyalom, ezzel letörölheted, ha bántja a szemed.

4. Magaddal szúrnál ki

Egy alapos takarítással óhatatlanul együtt jár a rendrakás, a tárgyak rendszerezése. Habár eddig pontosan tudtad, hogy a dekortapaszt, amivel címkézni szoktad a dobozokat, a gyerekszobából nyúltad le, de azt is mindig tudtad, hogy melyik konyhapolcon és hol tartod. Ha rendet raknál, még a végén az eredeti helyükre kerülnének a dolgok, és pont akkor nem lennének kéznél, amikor a legnagyobb szükség van rájuk.

Ennél még egy fokkal rosszabb, amikor úgy elpakolsz valamit, hogy nem találod meg soha többé, holott jó eséllyel a karácsonyi sütés-főzés közben éppen szükséged lesz rá. Ne kockáztass, hagyj mindent úgy, ahogy van!

via GIPHY

5. Valójában máris elkéstél

Tudom, még nincs is itt az advent. Ennek ellenére te már tudat alatt, de nagyon is valóságosan hazahordtál egy csomó dolgot, amit a karácsonyi készülődésre szánsz. Fogadjunk, már rég megvetted a mazsolát, a lisztet, bevásároltál egy csomó cukrot, fokhagymát, meg ami még kelleni fog. Hát takarítani nem olyankor kell, amikor teli a konyhaszekrény, hanem amikor kiürült éppen, szóval.

KAPCSOLÓDÓ 5 tanács a takarításhoz a nagymamától

6. Valamit januárban is csinálni kell

Tudom, a ragyogó karácsony előtt, amikor a szívünk teli van örömmel, és minden hangszóróból a Last Christmas árad, nehéz elhinni, de egyszer el fog jönni a január, ami a legreménytelenebb hónapok egyike. A karácsonyi pörgésnek már vége, a természet még nem nyílik, a nappalok rövidek, de legalább fagy, viszont a koripálya a főtéren már pont bezárt. Gondolj most egy random januári szerda délutánra… na, akkor kell konyhát takarítani. Rosszabb már úgysem lehet, a tevékenységtől és a nyomában járó rendtől és tisztaságtól viszont legalább sikerélményed lesz. Oké, tudom, a halál torkából menekülő ember egy korty levegőnek is örül, szánalmas kis boldogság ez, de boldogság. Tartogasd hát a nehezebb napokra, de az Isten szerelmére, el ne lődd decemberben!