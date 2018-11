Durván laktató hétvégi menüt hoztunk

A reggeli egy laza kolbászos-krumplis sült, garantáltan senki nem lesz éhes utána egyig, de talán még kettőig sem. Az ebéd egy finom frankfurti levessel indul, aztán jön egy könnyű vadasmarha, ha pedig vega vagy, akkor egy isteni krumplis tésztát hoztunk. A desszert már a karácsonyra kacsingat, a mézes krémes ugyanis egy ünnepi süti – nem árt gyakorolni. Vacsorára a szuper laktató nokedlis paprikás krumplit főztük: ha akarod, akkor virslivel, ha akarod, akkor kolbásszal készíted, sőt egyszerre mindkettővel is lehet. Ha ezzel a hétvégi menüvel nem laksz jól, akkor nyugodtan reklamálj nálunk!

Komplett reggeli a sütőből

A reggeli egy megosztó kérdés. Van, aki esküszik arra, hogy csak mértékletesen kell fogyasztani, kímélő étkeket, de ha a szívedre teszed a kezed, akkor te is bevallhatod, hogy egy finom, meleg, kiadós reggeli egyenesen a sütőből gyakorlatilag beragyogja az egész napot.

Hozzávalók (6 adag):

2 ek. szőlőmagolaj

90 dkg sütni való kolbász

1 közepes piros kaliforniai paprika

1 zöld kaliforniai paprika

1 közepes fej vöröshagyma

1 közepes alma

2 közepes burgonya

Frankfurti leves

Igazi menzakaja, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne isteni. Az elkészítése nagyon egyszerű, a végeredmény viszont egy klassz, laktató leves.

Hozzávalók (8 adag):

1 ek. olívaolaj

1 közepes vöröshagyma

15 dkg bacon (vagy kolozsvári)

2 gerezd fokhagyma

20 dkg burgonya

1 l zöldség alaplé

1 mk. őrölt fűszerkömény

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

1 tk. majoranna

70 dkg kelkáposztalevél (kierezve)

30 dkg füstölt virsli

2 dl tejföl (20%-os)

Párolt marhacomb vadasan, zsemlegombóccal

Az egyik legfinomabb fogás, ha a hús puha, ha a zsemlegombóc jól sikerül, a mártás pedig ízletes. Macerás megcsinálni, szó se róla, időigényes, szóval vegyél egy jó mély levegőt, mielőtt nekilátsz.

Hozzávalók (4 adag):

A húshoz

60 dkg marhacomb

3 gerezd fokhagyma (ízlés szerint)

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

5 ek. napraforgóolaj

1 dl fehérbor

A mártáshoz

3 sárgarépa

2 fehérrépa

1 közepes fej vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

1 közepes újhagyma (ha van)

só ízlés szerint

babérlevél ízlés szerint

négyszínű bors ízlés szerint (őrölt vagy fehérbors)

4 ek. napraforgóolaj

2 teáskanál nádcukor

1 dl tejföl

1 mk. mustár (ízlés szerint)

1 kk. balzsamecet (ízlés szerint)

A gombóchoz

2 zsemle (friss)

2 tojás

só ízlés szerint

30 dkg rétesliszt (vagy sima liszt)

2 dl víz

petrezselyem ízlés szerint (aprított)

Krumplis tészta a legegyszerűbben

Ez az, amit sitty-sutty elkészítészítesz, és nem lehet elrontani. Kezdőknek is menni fog!

Hozzávalók (6 adag):

4 ek. sertészsír

3 közepes vöröshagyma

50 dkg újkrumpli

2 mk. só

2 tk. fűszerpaprika

1 csipet fekete bors

50 dkg csuszatészta (fodrocska)

5 dl víz

Mézes krémes

Nem könnyű feladat, de a kihívást érdemes elfogadni. Ez amolyan retró kedvenc, ami sosem megy ki a divatból…

Hozzávalók (4 adag):

A tésztához

10 dkg cukor

4 dkg vaj

2 tk. méz

1 tojás

1 tojássárgája

1 kk. szódabikarbóna

30 dkg finomliszt

A krémhez

8 dl tej

5 ek. finomliszt

1 csipet só

20 dkg vaj (vagy margarin)

20 dkg cukor

1 csomag vaníliás cukor

A tetejére

10 dkg étcsokoládé

2 dkg vaj

Paprikás krumpli nokedlivel

Mindenki másképp csinálja, van olyan is, aki még sosem tett bele nokedlit. Ha te is így vagy vele, egyszer azért próbáld ki, mert istenien sűrű lesz tőle! Ha nem szereted a kolbászt, helyettesítheted virslivel, és egy kis húsos szalonnát is hozzádobhatsz.

Hozzávalók (4 adag):

A krumplihoz

1 ek. napraforgóolaj

1 kg burgonya

1 közepes fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

10 dkg parasztkolbász (füstölt)

2 tk. fűszerpaprika

só ízlés szerint

A nokedlihez

1 tojás

5 dkg finomliszt

