Dwayne Johnson pontot tett az ananászos pizzáról szóló viták végére

Napjainkig az a gasztrovilág egyik leginkább vérre menő vitája, hogy szabad-e ananászt tenni a pizzára. Egyesek esküsznek rá, mások emberiség elleni bűncselekménynek tartják az ilyesmit. Próbáljunk csak meg Olaszországban hawaii pizzát rendelni, ha szeretnénk, hogy egy olasz a szemünk láttára térjen ki a hitéből.

Az ellenzők táborát erősíti Gordon Ramsay is, aki többször is elmondta már a maga kendőzetlen stílusában, hogy az ananászos pizza nem pizza. Egy alkalommal a Facebookon élő adásban kóstolt meg egyet – csak hogy aztán szájvízzel öblögessen.

Most azonban újabb híresség szállt be a vitába: Dwayne Johnson, vagyis A Szikla az ananászos pizza mellett tette le a voksát. Az Instagramon osztotta meg a követőivel, hogy ez az egyik kedvence. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy ő tequilát és barna cukrot is tesz a zabpelyhébe, szóval így mérlegeljük a dolgot.

A kép alá több vicceskedő hozzászóló is azt írta, ez most tényleg véget vet az örökös vitáknak.

(LadBible)