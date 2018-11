Nem várt eredménnyel zárult a munkahelyiebéd-körkép

Közös felmérést készített a munkahelyi étkezési szokásokról a Profession.hu és a Wolt Magyarország. Kiderül belőle, hogy a magyarok döntő többsége hét közben a munkahelyén ebédel. Főként a fővárosban, és a 18 és 30 év közöttiek, akik rendszerint otthonról hozzák az ebédet. „A korábbiakhoz képest némileg emelkedett, jelenleg tíz százalék azok aránya, akik hét közben vendéglátóhelyen ebédelnek” – mondta Varga Balázs, a Profession.hu marketingvezetője.

Közel ugyanennyien rendelik ebédjüket házhoz szállítással, ami a kutatás szerint a fővárosiakra jellemzőbb. Érdekes adat, hogy a budapestiek egyértelműen az interneten rendelnek, már csak kilenc százalékuk rendeli telefonon az ebédet, a többiek vagy a kiválasztott étterem honlapját, vagy a gyűjtőoldalakat használják.

Tudatosabban étkeznek a budapestiek

A budapestiek a vidékieknél tíz százalékkal többen, 76 százalékban vallották magukról, hogy rendszeresen táplálkoznak, a fővárosiak fele ügyel arra, hogy rendszeresen fogyasszon salátákat vagy alacsony kalóriatartalmú ételeket. Vidéken ez annyira nem fontos, ott csak a válaszadók 35 százalékát érdekli az egészséges táplálkozás.

További érdekesség, hogy a fővárosiak fele rendszeresen ír magának heti rendelési tervet, és beosztja előre, hogy mikor mit szeretne enni. Huszonhárom százalékuk saját bevallása szerint viszont csak akkor szembesül a kérdéssel, hogy mit is ebédeljen aznap, mikor először megkordul a nyomra.

De mit rendelünk?

A kutatás szerint a budapestiek többsége magyaros ételt vagy valamilyen salátát választ, ezt követi az olasz konyha: 40 százalék ugyanis a pizzáért és az olasz tésztákért is rajong. Mindezt a Wolt tapasztalatai is megerősítik: októberben a legtöbb futár pizzát szállított házhoz, az örökzöld Margherita mellett a szalámis és a gombás pizzák voltak a legnépszerűbbek. Náluk viszont gyakori a hamburger és az ázsiai ételek rendelése is.

A felmérésből kiderül az is, hogy az ételrendelésnél a legfontosabb a gyors és pontos kiszállítás, az árak csak ezt követően kerülnek elő.