Elindult a küzdelem, hogy ne haljon ki a kajszibarack

Országszerte hervadnak a kajszibarackfák, lassan akkora mértékű a fapusztulás, hogy kérdésessé vált az ültetvények gazdaságos fenntartása. A Magyar Mezőgazdaság című szaklap most arról számol be, hogy a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcs- és Dísz­növénytermesztési Kutatóintézete több kutatást is indított a probléma megoldására.

A Ceglédi Kutató Állomáson nemesítésbe kezdtek, míg az ország több pontján alanykísérletekbe kezdtek – vagyis különféle típusú kajszibarackfákat ültettek – és éveken át várják, hogy melyik az ellenállóbb.

A cikk megjegyzi, hogy a magyar kajszik legnagyobb, külföldön is elismert előnye a beltartalmuk, lekvár- és párlatfőzésre nagy a kereslet irántuk.