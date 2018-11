Hétvégi menü világutazóknak

A hétvégi menüben van olasz tészta és kínai vacsora, reggelire burrito és még egy svéd leves is felkerült az étlapra. Nyilván van desszert is, hiszen az édesség kihagyhatatlan, és mindezt bátran odateheted a gyerekek elé is, mert imádni fogják. Szokás szerint a vegetáriánusoknak is hoztunk valami finomságot, szóval irány az üzlet, és már rotyoghatnak is a jobbnál jobb fogások a tűzhelyen.

Tojásos reggeli burrito

Egy jó reggeli megalapozza az egész napot, és a müzlin túl is van élet, sőt a kiflit, kenyeret és a zsömlét is lehet helyettesíteni. Mutatjuk, hogyan, és a legfontosabb, hogy ez egy egészséges reggeli!

Hozzávalók / 2 adag:

4 tojás

1 ek. napraforgó olaj

2 tortillalap

60 g Philadelphia krémsajt

50 g bébi spenót

70 g tonhalkonzerv

1 citromból nyert citromlé

só ízlés szerint

Artsoppa – svéd sárgaborsóleves

Egy kicsit hasonlít a mi sárgaborsó-főzelékünkre, vagy a lencselevesre. Nagyon népszerű, mert nemcsak finom, de laktató is, bátran láss neki.

Hozzávalók / 8 adag:

50 dkg felesborsó (sárgaborsó)

30 dkg sertés rövidkaraj

negyed póréhagyma (15 cm)

3 cm gyömbér

1 közepes fej vöröshagyma

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

2 l alaplé

Hal narancsos–tejszínes mártással

Ebben a fogásban az a zseniális, hogy lehet ízesíteni többféle módon is a mártást, és nagyon egyszerű, gyors ebéd, nem mellesleg pedig egészséges is.

Hozzávalók / 2 adag:

25 dkg hal (filé)

só ízlés szerint

bors ízlés szerint (őrölt)

2 ek. finomliszt

1 ek. vaj

1 tk. zöldbors (sós lében eltett)

1,25 dl narancslé (frissen facsart)

125 ml zöldség alaplé

100 ml főzőtejszín

0,5 ek. étkezési keményítő

1 ek. citromlé

2 ek. víz (hideg)

Olasz fokhagymás spagetti spenóttal

A spenótra a legtöbben még mindig főzelékként gondolnak, pedig sokkal izgalmasabb módókon is fel lehet használni, például ennek a tésztaételnek is kiváló főszereplője. Ha nem szereted a csípőset, akkor hagyd ki a chilit nyugodtan.

Hozzávalók / 2 adag:

300 g spagetti tészta

7 gerezd fokhagyma

2 chili

1 csokor petrezselyem

100 ml olívaolaj

só ízlés szerint

100 g friss spenót

fekete bors ízlés szerint (frissen őrölt)

Tiramisu torta

Az olaszos tészta után jöhet egy igazi, olaszos desszert, amit sokan sokféleképpen készítenek, de a végeredmény mindig ugyanaz: őrületes ízorgia.

Hozzávalók / 12 adag:

Piskóta

20 dkg cukor

20 dkg finomliszt

1 csomag sütőpor

1 tk. vaníliaaroma

5 ek. víz

4 tojás

Piskóta locsolásához

1 dl feketekávé

2 tk. cukor (ízlés szerint)

2 ek. rum (ízlés szerint)

Krém

50 dkg mascarpone

200 ml növényi habtejszín (cukrozott, nálam cukrászhab)

Díszítés

1 ek. cukrozatlan kakaópor (ízlés szerint)

Kínai édes-savanyú egytálétel

Sokak kedvence a kínai édes-savanyú mártás, de félnek otthon kipróbálni. Pedig nem bonyolult elkészíteni, és olyan finom vacsora.

Hozzávalók / 4 adag:

50 dkg csirkemell filé (csirkecomb filé is jó hozzá)

25 dkg kínai zöldségkeverék (fél csomag fagyasztott)

20 dkg cérnametélt

3 ek. balzsamecet

3 ek. méz

1 ek. napraforgó olaj

1 közepes fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 tk. mustár

1 tk. só

