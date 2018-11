Ízletes fogások, nem csak vasárnapi ebédhez

Valószínűleg mindenki úgy van vele, hogy nem érdemes a jól bevált, könnyen elkészíthető ételeket lecserélni. A kísérletezgetési kedv hiánya mellett az időhiány is szerepet játszik abban, hogy ragaszkodunk a megszokotthoz. Most olyan ételeket hoztunk, amelyek nem feltétlenül szokványosak, ám már beváltak és az elkészítésük sem bonyolult. Azt ne feledjük, a jó étel titka nemcsak a jó recept, hanem az is, hogy minőségi alapanyagokat használjunk. Ha unod már a megszokottat, válassz ezek közül!

Thai csirke

Hozzávalók

2 csirkemell

2 ek. olaj

1 paprika

1 hagyma

1 brokkoli

4 gerezd fokhagyma

1 ek. fűszerpaprika

1 tk. kurkuma

só

bors

Az olajat forrósítsd meg egy serpenyőben, tedd bele a felkockázott csirkemellet és pirítsd meg. Add hozzá a felszeletelt paprikát, hagymát és brokkolit. Saját levében, lefedve rotyogtasd 10 percig, majd rakd bele a fokhagymát, és főzd tovább. Amikor megpárolódtak, megpirultak a hozzávalók, adj az ételhez két kanál olajat, majd sózd és borsozd és a kurkumát is főzd hozzá.

Burgonyafánk

Hozzávalók

25 dkg liszt

1 főtt burgonya

2 dkg élesztő

1 dl tej

1 tojás

só

olaj

Az élesztőt egy kevés langyos tejben keverd el, és szobahőmérsékleten hagyd állni. A felfutott élesztőt és a tojást add a liszthez. Tedd a keverékhez az áttört, főtt burgonyát és a maradék tejet, majd sózni se felejtsd. Ha a tészta összeállt, takard le és hagyd kelni. Amikor a duplájára kelt, formázz belőle kis golyókat és sok olajon süsd ki azokat.

Cézár-saláta

Hozzávalók

40 dkg csirkemell

60 dkg saláta

parmezán

1 bagett

olívaolaj

A vékony csíkokra vágott, megsózott, borsozott csirkemellet pirítsd meg olajban. Pirítsd meg a bagettet is, majd vágd apór kockákra. A salátalevelekre tedd rá a kész csirkét, meg a bagett kockákat. A tetejére szórj parmezánt, majd locsold meg salátaöntettel. Ha időt akarsz spórolni, a boltban kapható öntetek közül is választhatsz. Ha házilag szeretnéd elkészíteni, több időt kell a főzésre szánnod.

Sonkával töltött csirkemell

Hozzávalók

2 nagyobb csirkemell

2 szelet sajt

2 szelet sonka

Fél bögre liszt

2 tojás

1 bögre zsemlemorzsa

só

olaj

A csirkemelleket vágd be oldalt, majd sózd a húst. A sonkát és a sajtot tedd egymásra, majd tekerd fel azokat. A tekercset rakd a felvágott csirkemellbe. Panírozd be a húst és olajban süsd ki. Mivel a csirke ennyi idő alatt nem készül el, tedd át az ételt a sütőbe és további 20 percig süsd 195 fokon.