Hogyan ne pazaroljak? Izgalmas konyhai megoldások

Egy korábbi felmérés szerint óriási mennyiségű élelmiszert pazarolunk el Magyarországon, uniós becslések szerint közel 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik évente. Ennek jelentős része a háztartásokban kerül a szemetesbe, hozzávetőleg 40 kilót dobunk ki fejenként. Azon túl, hogy ez a pazarlás anyagi veszteséget is jelent, környezetterhelést is magával hoz. A keletkező biológiai hulladékot ugyanis kezelni kell, arról nem is beszélve, hogy az ételek termesztése, előállítása is hatással van a környezetre. Így tehát több szempontból is fontos, hogy megállítsuk azt a terhelést. Olyan szuper konyhai ötleteket hoztunk, amelyekkel tehetsz a környezetedért, na meg el is kényeztetheted a körülötted lévőket. Elmondjuk, mire használatod a maradékot.

Az egyik leggyakoribb felhalmozódó étel a kenyér és a péksütemény. Azt mindenki tudja, a zsemlemorzsa alapjai ezek, ám az elkészítésben már kevesen gondolkodnak. Pedig minden szempontból előnyös megoldás, ha a megszáradt kenyér morzsaként végzi. Pénztárcabarát és környezettudatos, ráadásul hamar meg is lehet csinálni. Ha kifli szárad meg, lehet belőle mákos gubát készíteni, a száraz kalácsból pedig máglyarakást.

A köretek közül a rizs gyakori maradék. Szerencsére számos felhasználási módja létezik. A rakott ételek tökéletes alapja a rizs, kreatívon kitalálhatod, mivel gazdagítsd majd. Szereted a rakott karfiolt? Esetleg a kelbimbóért vagy a káposztáért vagy oda? Bármelyiket elkészítheted. Vegyítheted is a zöldségeket, de a tejfölt lehetőség szerint ne hagyd ki a rakott ételedből. Hús nélkül is változatos ételeket készíthetsz rizsből, ha viszont igényled azt, darált hússal gazdagíthatod a főztödet. Levesbe is nagyszerű betét a rizs, zöldséglevesekbe jól illik az íze. Tojással megspékelve keleti ízvilágú köretet varázsolhatsz belőle, ha pedig egy kis pörkölttel főzöd össze, máris isteni rizses húst tálalhatsz.

Ha zöldségek maradnak ki, többféle módon megmentheted őket a szemetestől, vagy – jobb esetben – a komposzttól. Köretként is kitűnőek az újrahasznosított javak, de rakott ételekhez is felhasználhatod azokat. Réteslappal batyuk töltelékként végezhetik, de főzelékként is méltó ékei lehetnek az asztalnak, na meg méltó finomságai a gyomornak. Ha a húsok nem fogynak el, az étel állagától függően hasznosíthatod újra azokat. A sültek mehetnek másnap szendvicsbe, vagy egy könnyű szósszal nyakon öntve és azzal összefőzve új feltétet varázsolhatsz belőlük. A pörkölt egy jó gulyás alapja is lehet, csak arra vigyázz, ne főjön túl a már eleve kész hús. A főtt húst meg lehet pirítani, a sült szeletekre vágva nyerhet új értelmet. A megmaradt főtt tészta se menjen a kukába, számtalan sós vagy édes étel alapjaként bevetheted. A grízes tésztától a tonhalas tésztasalátáig csupán a fantáziád, na meg az ízlésed kérdése, hogy mit készítesz.

Arra viszont minden esetben figyelj, hogy csak olyan ételeket használj, amelyek biztosan nem romlottak. Recepteket könnyen vadászhatsz az internetről, ha pedig valamelyik beválik, javasold a környezetedben élőknek is. Ha az ismerőseid meglátják, milyen praktikus vagy, átveszik a jó szokást és így veled együtt spórolnak és tesznek a környezetért.