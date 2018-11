Családi programok újratöltve – ezt is jó közösen csinálni

A rohanó hétköznapok legszebb pillanatai azok az időszakok, amiket pihenéssel, feltöltődéssel töltünk. Az, hogy kinek mi nyújtja ezeket, teljesen változó. Vannak tevékenységek, amelyeket egyedül végzünk, míg számos olyan program van, amit a családdal, barátokkal csinálunk. Persze sajnos egyáltalán nem biztos, hogy annyi idő jut a kikapcsolódásra, amennyit szeretnénk. Ezért olykor szükség van arra is, hogy a kellemeset összekössük a hasznossal, a szükséges feladatokat is ellássuk, de úgy, hogy közben kedvünket leljük bennük.

Mindannyian jól tudjuk, hogy családban élni jó, és egyben kihívás is. Ugyanis ilyenkor nemcsak magunkra kell figyelnünk, hanem a kis közösségre is. Ahhoz, hogy a kapcsolataink jól működjenek, időt és energiát kell azokba fektetnünk. A közös programok tökéletesek arra, hogy ápoljuk, vagy adott esetben javítsuk a viszonyainkat. Ilyenkor általában a legtöbben arra gondolnak, hogy legszívesebben kirándulással, mozizással vagy épp szórakozással töltenék a közös időt, ami érthető is. Ám sajnos ez nem minden esetben valósulhat meg az időhiány miatt. Ezért érdemes olyan kötelező feladatokban is építő hatást keresni, mint a főzés vagy a takarítás. Még mielőtt azt gondolod, hogy ennek semmi értelme nincs, csak gondolj bele, mennyivel jobb lenne ezeket jó kedvvel, lelkesen elvégezni a kényszeredett hozzáállás helyett.

A legtöbb családban a hétvége a nagyobb főzések, sütések ideje. Ha nálatok is így van, tegyétek színessé a folyamatot. Még ha nagyon távol is áll tőletek, hogy közösen talpaljatok a konyhában, egy próbát mindenképpen megér. A gyerekeknek ez több szempontból is élmény lehet. Először is sok időt tölthetnek a szüleikkel, ami manapság sajnos nem túl gyakori. Aztán sokat tanulhatnak arról, hogyan kell dolgozni a konyhában. Sőt az egyszerűbb ételek készítését is elsajátíthatják egy idő után, később pedig már rutinosan vághatnak bele a nehezebb fogások kivitelezésébe is. Az tuti, hogy első körben sok türelemre és megértésre lesz szükséged ahhoz, hogy jól koordináld a munkát, ám egy idő után, ha beáll a rendszer, mindannyian jól fogjátok érezni magatokat a szerepetekben. A kapcsolatokra mindenképpen jó hatással lesz az újszerű családi program, feltéve ha te is készen állsz arra, hogy a kezedbe vedd a fakanalat.

Ugyanez a helyzet a takarítással is. Bár az emberek többsége nem szeret takarítani – és mi ezt meg is értjük -, mivel muszáj megcsinálni, nem kerülhetjük el a feladatokat. Ezért hát a legjobb megoldás ilyenkor, ha kellemesen telik a takarításra szánt idő. Ha megoldható, legyen ez is közös családi program. Azon a rossz berögződésen, hogy a nő dolga a takarítás, szerencsére már a legtöbben túl vannak, és a háztartásokban általában a szülők megosztják a feladatokat. Ez jó alap a közös munkához, de a gyerekeket is érdemes bevonni a takarításba a korosztályuknak megfelelő intenzitással. Ha már önállóan is készek arra, hogy megcsináljanak egy-egy feladatot, kérjük meg őket rá. A motiváció persze fontos kérdés esetükben is, ne büntetéssel, megvonással vegyük rá a kicsiket. Magát a folyamatot pedig, ahogy a sütés-főzés esetében, tegyük kellemessé, játékossá. Zenére például a takarítás is könnyebben megy.