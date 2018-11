Hétvégi menü a hideg novemberi napokra

Egy klasszikus téli reggeliben biztosan szerepel a pirítós és a tepertő is, mert isteni és energiadús. Az ebédből nem érdemes kihagyni a gyógyító levest, és jöhetnek a rakott cuccok is, mert ezt rengetegféle módon lehet variálni. Vacsorára egy vegetáriánus fogást választottunk, aki pedig az édességet szereti a legjobban, annak most többféle desszerttel is kedveskedünk! Jó étvágyat kívánunk a fázós hétvégi menühöz!

Tepertős reggeli

Ha az élvezetet maximumra akarod emelni, akkor mindenképpen főzz hozzá egy nagy bögre forró teát is.

Hozzávalók / 5 adag:

20 dkg tepertő

2 tojás

5 dkg vaj

1 tk. mustár

1 csipet só

1 csipet bors

1 kis fej lila hagyma

A recept folytatásához kattints a Nosalty.hu-ra!

Megfázás elleni leves

Ebben a levesben minden benne van, ami egészséges és finom, és ebben a náthás időben igazán megéri kipróbálni, úgyhogy nyugodtan láss hozzá!

Hozzávalók / 2 adag:

1 nagy fej vöröshagyma (apróra vágva)

1 chili (zöld, apróra vágva)

4 gerezd fokhagyma

5 cm gyömbér (apróra vágva)

2 édesburgonya (kockára vágva)

25 dkg shiitake gomba (szárítottat is használhatunk)

1 l zöldség alaplé

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

4 ek. olívaolaj

A recept folytatásához kattints a Nosalty.hu-ra!

Szűzpecsenye áfonyaöntettel

Sokan azt hiszik, hogy szűzpecsenyét készíteni ördöngősség, pedig nem. Az áfonya pedig tökéletesen illik hozzá, ezzel a fogással mindenki elégedett lesz, majd meglátod.

Hozzávalók / 4 adag:

A szűzpecsenyéhez

50 dkg sertésszűz

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

1 ek. vaj

1 ek. olívaolaj

A vörösáfonya-öntethez

1 ek. vaj

1 ek. olívaolaj

1 közepes fej lila hagyma

2 szál rozmaring

150 g aszalt áfonya

1.5 dl vörösbor

75 g méz

A recept folytatásához kattints a Nosalty.hu-ra!

Rakott karfiol

A rakott dolgokban az a jó, hogy ízlés szerint variálhatod, hozzátehetsz és el is vehetsz belőle, ahogy tetszik. Lehet szeletelt tarját sütni az aljára, lehet hús nélkül készíteni, lehet füstölt sajttal felturbózni, ahogyan ízlik.

Hozzávalók / 4 adag:

2 kis karfiol

125 g gyors rizs

50 dkg darált sertéshús

375 g tejföl

15 dkg sajt

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

1 közepes fej vöröshagyma

2 ek. napraforgó olaj

A recept folytatásához kattints a Nosalty.hu-ra!

https://www.nosalty.hu/recept/kekhabos-desszert

Kékhabos desszert

Mielőtt még bárki is azt hiszi, hogy némi ételszínezéket használtunk, megnyugtatásul szólunk, hogy szó sincs ilyesmiről, mindössze az áfonya miatt van a hupikék törpike szín.

Hozzávalók / 2 adag:

100 g áfonya

1 tojásfehérje

1 ek. cukor

3 ek. porcukor

2 ek. méz

5 mézes puszedli

3 dl tej

5 csepp vaníliaaroma

1 tasak vaníliás pudingpor

A recept folytatásához kattints a Nosalty.hu-ra!

https://www.nosalty.hu/recept/indiai-rizses-vacsora-zoldsegekkel

Indiai rizses vacsora zöldségekkel

Hozzávalók / 4 adag:

A zöldségkeverékhez

3 ek. napraforgó olaj (vagy ghí)

5 curry levél (opcionális)

200 g zöldbab (2 cm-es darabokra vágva)

200 g cukkini (1,5 cm-es kockákra vágva)

200 g kelbimbó (félbe vagy negyedekbe vágva)

200 g burgonya (1,5 cm-es kockákra vágva)

125 g zöldborsó

1 dl víz

1 kk. kurkuma

1 tk. koriander (kk őrölt)

1 zöldpaprika (erős, apróra vágva vagy darálva)

1 dl joghurt

1.5 kk. só

A rizshez

30 dkg rizs (hosszú szemű jázmin)

10 dkg mandula

5 dkg kesudió

1 ek. napraforgóolaj (vagy ghí)

0.5 mk. római kömény

1 kk. mustármag (barna)

2 kk. só

1 kk. kurkuma

2 ek. citromlé

petrezselyem ízlés szerint

Az uborkasalátához

1 kígyóuborka

2 csipet római kömény

só ízlés szerint

5 dkg citrom

3 ek. petrezselyem (apróra vágott)

1 csipet fekete bors (őrölt)

A recept folytatásához kattints a Nosalty.hu-ra!

Méteres sütemény

Igazi retró finomság a méteres süti, és nem is annyira bonyolult, mint elsőre hisszük. A gyerekek pedig megőrülnek érte, már a színe miatt is…

Hozzávalók / 12 adag:

A tésztához

4 tojás

1 csipet só

20 dkg porcukor

1 dl napraforgó olaj

1 dl víz

25 dkg finomliszt

1 csomag sütőpor

3 ek. cukrozatlan kakaópor

1 ek. víz

1 ek. napraforgó olaj

A krémhez

4 dl tej

1 tasak puncs pudingpor

20 dkg puha vaj

20 dkg porcukor

10 ml rumaroma (2 ek.)

A csokimázhoz

3 ek. víz

4 ek. cukrozatlan kakaópor

3 ek. porcukor

A recept folytatásához kattints a Nosalty.hu-ra!