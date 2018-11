Készíts szuper sütit Márton-napra!

A Márton-napi libavacsora szinte már kihagyhatatlan a hagyománytisztelő gourmet-k körében. Sokan ilyenkor kedvenc éttermük libás menüsorát kóstolják végig, más, vállalkozóbb kedvűek pedig saját maguk rendeznek libabulit. Nekik szeretnénk segíteni néhány ötlettel, hogy hogyan lehetne feldobni Márton-nap estéjét a sok-sok libahús elfogyasztása után.

Márton-napi libaforma

A Márton-napi hagyományokat követve ne feledkezzünk meg a libás menüsor utolsó, édes fogásáról sem. A legkönnyebben és legsokszínűbben elkészíthető sütemény Márton-napra a mézeskalács, amit természetesen liba alakú kiszúróforma segítségével kell szaggatni. (A mézeskalács alaptésztát egyébként akár nagyobb mennyiségben is elkészíthetjük már most, és a maradékot lefagyaszthatjuk, hogy karácsony előtt elővegyük, és az adventnek megfelelő formákban szaggassuk, így idén csak egyszer kell mézeskalácstésztát begyúrni.) Ugyanakkor persze készülhetnek a libák marcipánból, sőt a pozsonyi kifli is vehet fel libaalakot, és sima piskótatésztát is formázhatunk, hogy aztán vajas-kókuszos krémmel bevonjuk. Mutatjuk is a legötletesebb megoldásokat Márton-napra:

