Ez a süti fagyinak néz ki, pedig nem az!

A külföldi gasztroblogokon számtalan posztot és videót találni a scoop cookie-nak nevezett sütikről, amelyek nevét magyarra leginkább gombócsütiként lehetne fordítani, mivel pontosan úgy néznek ki, mint egy-egy gombóc fagyi, amit épp most kanalaztak ki a tartójából.

A finomságot rendkívül egyszerű elkészíteni, emellett pedig óriási mozgásteret enged a kísérletező kedvű főzőcskézőknek, ami az ízesítést, na meg persze a színeket illeti. Nem véletlen, hogy a gombócsüti egyre népszerűbb az Instagram-felhasználók között is, hiszen a látványos édességekről remek fotókat lehet készíteni a követők, rajongók legnagyobb örömére.

A süti elkészítése pofonegyszerű, csupán pár összetevőre van hozzá szükség, a pontos receptet a cikk végén közöljük. Ez adja a tészta alapját, amelyet kézzel és egy habverővel kell összedolgozni.

Ezután szedjük szét a nyers tésztát annyi adagra, ahányféle ízesítéssel dolgoznánk. Itt szinte minden ér a csokireszeléktől a gyümölcsökön át a színes szirupokig, de némi ételfestékkel akár még extrémebb változatokat is előállíthatunk.

A színezett tésztát gyúrjuk össze, majd fagylaltoskanál segítségével formáljunk belőle gombócokat, amelyeket helyezzünk egy sütőpapírral bevont tepsire. Ezután helyezzük be a 200 fokra előmelegített sütőbe, ahol 15 percig süssük. A tökéletes illúzió érdekében fagyistölcsérben tálaljuk, de akár egy tálkában is elhelyezhetjük, 1-2 gombóc valódi fagyi kísérőjeként.

