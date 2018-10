Készíts csipkebogyólekvárt!

A csipkebogyó jótékony hatását számtalan cikkben kielemeztük. Értékes vitaminforrás, a narancsnál például 20-szor több C- vitamint tartalmaz, valamint hasznos antioxidáns. Van benne továbbá pektin, alma és citromsav, vas, magnézium, A-, B-, K- és P-vitamin is. De hogy tudunk belőle finom lekvárt készíteni, hogy a hideg téli napokra is megőrizzük az ízét? Mutatunk egy szuper receptet!

Hozzávalók kb. 4 db 2,5 dl-es üveghez:

80 dkg csipkebogyó (nem túl érett)

80 dkg zselírozócukor

1 citrom leve

4 dkg frissen reszelt gyömbér

Előkészítés:

A csipkebogyót megtisztítjuk, megmossuk, kettévágjuk, magjait kiszedjük. Az üvegeket alaposan kimossuk, hagyjuk lecsepegni.

Elkészítés:

Még egyszer megmossuk a csipkebogyót, lábosba tesszük, és annyi vizet öntünk rá, amennyi ellepi. Kb. 45 percig puhára főzzük. A csipkebogyót a vízzel együtt egy szitán átpasszírozzuk (kb. 80 dkg gyümölcsmasszára van szükség). A masszát elkeverjük a zselírozócukorral (ugyanannyi cukrot vegyünk, ahány dkg a gyümölcspép). Beleöntjük a citromlevet, a gyömbért. Kevergetve felforraljuk, és 4 percig rotyogtatjuk. A habját leszedjük. Azonnal üvegekbe töltjük, lezárjuk, kb. 5 percre fejtetőre fordítjuk, és hűvös helyen tartjuk.