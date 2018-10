Hétvégi menü, amivel mindenkit leveszel a lábáról

KAPCSOLÓDÓ Ennek a hétvégi menünek nem lehet ellenállni

Arról nem is beszélve, hogy már a reggeli is egy valóságos ízorgia, amit a finom és laktató ebéd követ majd, és a mennyei desszert, aminek senki sem tud ellenállni. Ha vendégeket vársz, akkor sem kell szégyenkezned, ha ezeket a fogásokat készíted el, és a gyerekeid is maradéktalanul elégedettek lesznek a hétvégi menüvel.

Gombás-fokhagymás dödölle

Hozzávalók / 1 adag:

Tésztához

5 közepes db burgonya

só ízlés szerint

1 evőkanál finomliszt

Egyéb hozzávalók

1 nagy db csiperkegomba

1 közepes db vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 ek. sertészsír

A recept a Nosalty.hu-n folytatódik.

Háromhagymás leves

Hozzávalók / 4 adag:

2 ek. vaj

1 közepes db vöröshagyma

1 db póréhagyma (nagy)

2 db burgonya (kisebbek)

2 közepes db újhagyma

1 l zöldség alaplé

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

A recept a Nosalty.hu-n folytatódik.

Almás-avokádós-kecskesajtos saláta

Nagyon ízletes és nagyon különleges saláta az ősz ízeivel!

Hozzávalók / 4 adag:

A salátához

1 db avokádó

1 db kelkáposzta

1 db édeskömény

1 db alma

200 g SPAR PREMIUM kecskesajt (válogatás)

200 g SPAR aszalt szilva

50 g SPAR gojibogyó (saláta-magkeverék)

só ízlés szerint

Az öntethez

1 citromból nyert citromhéj

1 citromból nyert citromlé

1 ek. SPAR Natur*pur Bio juharszirup

1 ek SPAR mustár

4 ek. DESPAR extra szűz olívaolaj

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

A recept a Nosalty.hu-n folytatódik.

Húsos lasagne

Az olaszok egyik legnépszerűbb rakott tésztája a lasagne, amit sokan sokféleképpen készítenek. A következő verzió egy marhahús ragus, ami igaz, hogy nincs pillanatok alatt készen, de megéri foglalkozni vele, mert igazán finom lesz a végeredmény!

Hozzávalók / 6 adag:

Húsos ragu

50 dkg darált marhahús

1 közepes db sárgarépa

1 közepes db vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2 ek. olívaolaj

1 dl vörösbor

7 dl passzírozott paradicsom

20 dkg lasagnetészta

10 dkg mozzarella

0,5 bögre parmezán sajt

bors ízlés szerint

só ízlés szerint

Besamel

1 ek. vaj

2 csapott ek. finomliszt

5 dl tej

szerecsendió ízlés szerint

bors ízlés szerint

só ízlés szerint

A recept a Nosalty.hu-n folytatódik.

Fekete babos hajdinás vegetáriánus csili

Közepesen fűszeres, ideális a húsmentes napokra. Tabasco szósszal tovább bolondítható.

Hozzávalók / 4 adag:

25 dkg fekete fejtett bab

2 közepes db vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 kávéskanál köménymag

4 teáskanál füstölt pirospaprika

0,5 db póréhagyma

0,5 közepes db zeller

2 közepes db sárgarépa

1 közepes db piros paprika

1 tk. bazsalikom

1 kk. oregánó

40 dkg konzervparadicsom

50 g hajdina

3 dl víz

0,5 dl vörösbor

2 kávéskanál só

1 kávéskanál bors

A recept a Nosalty.hu-n folytatódik.

Jeges kocka

A jeges kocka (eredeti nevén ledene kocke) tradicionális szerb sütemény. A könnyű kakaós piskótán finom vaníliás tejkrém terül el, a tetejét krémes csokoládé koronázza, az íze pedig egészen mennyei.

Hozzávalók / 10 adag:

Tészta

4 db tojás

4 ek. finomliszt

4 ek. cukor

2 ek. cukrozatlan kakaópor

1 csipet só

1 kk. sütőpor

Szirup

3 dl víz

8 dkg cukor

Krém

8 dl tej

5 ek. cukor

1 csomag vaníliás cukor

5 evőkanál finomliszt

3 evőkanál kukoricakeményítő

3 teáskanál vaníliaaroma

12 dkg margarin

Csokoládéréteg

10 dkg étcsokoládé

1 dl növényi tejszín

A recept a Nosalty.hu-n folytatódik.

Könnyű wokvacsora

Hozzávalók / 1 adag:

10 dkg csirkemellfilé (apróra vágva)

20 dkg brokkoli (rózsáira szedve)

20 dkg újkrumpli (kisebb kockákra aprítva)

1 kis db sárgarépa (zsenge, karikára vágva)

1 kis db káposzta (vékonyra szeletelve)

2 db újhagyma (vastagabb karikákra vágva)

3 gerezd fokhagyma (vékonyra szeletelve)

lestyán ízlés szerint (friss)

petrezselyem ízlés szerint (friss)

1 teáskanál olívaolaj

1 ek. szójaszósz (elhagyható)

só ízlés szerint

négyszínű bors ízlés szerint (frissen őrölve)

A recept a Nosalty.hu-n folytatódik.