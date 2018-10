Mennyei uzsonna: áfonyás-sütőtökös vegán muffin

Sütőtök régen is volt, mégis mióta hozzánk is betört az óriási halloween-őrület a gyönyörű dísztökökkel, az ehető sütőtök is sokkal nagyobb szerephez jutott. Ráadásul mostanra már jócskán túlléptünk a sima sült tök rágcsálásán. Ilyen finom megoldás lehet uzsonnára, az áfonyás-sütőtökös muffin is.

Sütőtökös muffin és társai

Ha a sütőtök megsült, máris ezerféle finomságot készíthetünk az édes sütőtökhúsból: levesek, sütemények, köretek, palacsinták, tócsni, vagy akár töltött ravioli is készülhet sütőtökből, no meg persze ezerféle sütőtökös muffin. Mi most egy aszalt gyümölcsös, állati eredetű összetevőktől mentes muffint készítünk.

Sütőtök? Igen!

És a sütőtökös muffinra is igent mondunk, hiszen a legfőbb hozzávalója, nagy mennyiségben tartalmaz karotint, C-vitamint és antioxidánst, mely véd a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása ellen. Magas rosttartalma pedig az anyagcserénkre hat jótékonyan. A sütőtökös muffin elkészítéséhez először is elő kell készítenünk, és meg kell sütnünk a sütőtököt a jól ismert módon.

Áfonyás-sütőtökös muffin

Hozzávalói:

20 dkg sütőtök

20 dkg liszt

fél csomag sütőpor

15 dkg cukor

1 tk. fahéj

1 csipet só

1/2 tk. szerecsendió

1 marék aszalt áfonya

½ tk. őrölt szegfűszeg

2-3 ek. olaj

1,5 dl mandulatej

Elkészítés: