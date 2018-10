A magyar rizottó a konyha mostohagyereke, pedig!

Időről időre eljutunk az „atyaisten, mit főzzek holnap” kétségbeejtő nyűgébe, ami idegileg is fárasztó és elveszi a kedvünket az etetéstől. Ilyenkor két étel egyáltalán nem jut eszünkbe, pedig botrányosan jó mindkettő: a tokány és a bácskai rizses hús.

A bácskai rizses hús nem összetévesztendő az iskolai menzán hidegen, dermedten a tányérunkra csapott hóka, csimbókos hús-karcagibé kombóval. Még kevésbé nem disznópörkölt rizzsel. És nem lecsós disznópörkölt rizzsel. Ez egy szaftos, laktató egytálétel. Cserébe kissé melós, de nem jobban, mint egy vasárnapi húsleves.

Azt olvastam, az a szokás, hogy a pörköltbe belefőzünk egy paprikát meg egy paradicsomot, Bácskából szivárgott fel hozzánk, hogy ez igaz-e, nem jártam utána. Ételünk azonban nem ettől lesz bácskai, hanem attól, hogy ez egy szerb kaja, csakúgy, mint a gyuvecs, de ebbe most ne menjünk bele, mert akkor el kell magyaráznom azt is, hogy mi a különbség a sokácok, a rácok meg a bunyevácok között, és az egy hosszabb lélegzetű dolog, szóval néprajzóra majd máskor lesz, most inkább főzzünk.

Felejtsetek el mindent, az eddigi recepteket is, ha jót akartok. Úgy értem, jó rizses hús.

Mivel Magyarországon a gyermekneveléshez, a focihoz és a pörköltek elkészítéséhez mindenki jobban ért, ezért receptünket hányaveti módon indítom: 75 deka lapockából disznópörköltet készítünk. Nem combból, nem tarjából. Nem karajból. Lapockából.

Amikor a pörkölt háromnegyedig kész, lehúzzuk a tűzről.

Szalonnazsíron megpirítunk másfél bögre rizst. Felvágunk 2-3 fehér húsú paprikát és 2-3 közepes nagyságú paradicsomot. Hozzám hasonló déli gyüttmentek, Nisben született nagymamával rendelkezők és azok, akiknek a hétköznapi aktív szókincsében szerepel a picskumateri kifejezés, nyugodtan vágjanak bele két hegyes erőset is.

Ezt az egészet jól összeforgatjuk, sózzuk, és hőálló tálba tesszük. Szerencsés esetben van otthon lefagyasztva alaplé fél literes kiszerelésben. Ekkor ezzel felöntjük. Nem kell az egészet ráönteni, csak úgy, hogy csucsogjon. Ha nincs alaplevünk, akkor a szegény ember vízzel főz alaptétel szerint járunk el, azaz vízzel öntjük fel.

Végül betoljuk az előmelegített sütőbe, és 180 fokon körülbelül 40 percig sütjük. Egyszer-kétszer ellenőrizzük, ha elfogyott róla a lé, akkor öntsük fel újra. A szaftos-alaplés, paradicsomos-paprikás lében megfőtt rizs vetekszik akármelyik rizottóval.

Ecetes almapaprika vagy uborka illik hozzá. És Bijelo Dugme, főzés közben.