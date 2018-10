2 szuper gluténmentes recept, amit ki kell próbálnod!

Ha már ősz: gesztenyekrémleves

Hozzávalók:

fél kg meghámozott sült vagy főtt gesztenye

10 dkg bacon

1 fej vöröshagyma

1 sárgarépa

1 dl tejszín

1 liter zöldségalaplé

só, bors

A bacont felkockázzuk, és egy serpenyőben közepes lángon lepirítjuk, félidőben hozzáadjuk a felaprított hagymát is. A répát is felkockázzuk, és a hagymás-baconös keverékhez adjuk a gesztenyével együtt. Sózzuk, borsozzuk, és felöntjük az alaplével. Közepes lángon puhára főzzük, majd hozzáadjuk a tejszínt, és összeforraljuk. Botmixerrel turmixoljuk.

Csokis-sütőtökös muffin

Hozzávalók:

0,8 dl olaj

225 g cukor

0,6 dl szója, mandula vagy rizstej

1 tk. vaníliakivonat

162 g gluténmentes liszt

1/2 tk. sütőpor

1/2 tk. szódabikarbóna

1/4 tk. só

1/4 tk. őrölt fahéj (opcionális)

225 g sütőtökpüré

90 g darabolt csokoládé

A mázhoz:

85-90 g méz

1 ek. olvasztott margarin vagy kókuszolaj

1/2 tk. vaníliakivonat

Melegítsük elő a sütőt 175 fokra, és tegyünk a muffinformákba papírt, hogy ne ragadjanak majd le a sütik. Keverjük össze az olajat, a cukrot, tejet és a vaníliát, majd szitáljuk rá a lisztet, a sütőport, a szódabikarbónát, a fahéjat és a sót. Óvatosan keverjük össze őket, amíg jól össze nem keveredik minden. Utána mehet a sütőtökpüré is, csak arra vigyázzunk, hogy ne keverjük túl, különben túl nyúlós lesz a tészta. Végül szórjuk bele a csokidarabokat is a tésztába, és már tölthetjük is a papírformákat, kb. csak 2/3 magasságig. Süssük 25 percig.

A mázhoz egy kis tálban keverjük össze a mézet, a margarint és a vaníliakivonatot. Ha a muffinok teljesen kihűltek, egy villával csorgassuk rájuk a mázt, és hagyjuk, hogy egy kicsit megdermedjen rajtuk.