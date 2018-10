Kisebbek lehetnek a pizzák az elhízás elleni harc miatt

Kisebbek lehetnek a pizzák vagy szegényesebbé válhatnak a feltétek Nagy-Britanniában. A kormány ugyanis az elhízás elleni harc jegyében több ezer étel kalóriatartalmát korlátozná.

Az intézkedés kiterjedne a leggyakrabban fogyasztott élelmiszerekre, a például készételekre, szószokra, levesekre, szendvicsekre, hamburgerekre és süteményekre.

A javaslat szerint egy normál pizza kalóriatartalma nem lehetne több 928 kalóriánál. Ez nagyon merész előírás, mivel egy átlagos, 32 centiméteres pizza energiatartalma nagyjából kétszer ennyi.

Alison Tedstone táplálkozási szakértő azt mondta, nem elég, hogy az éttermek egészséges ételeket is kínálnak, az elhízás problémáját csak úgy lehet megoldani, ha az adagok is kisebbek. Ez azt jelentheti, hogy a pizzán kevesebb lesz a hús, a sajt, de akár az egész pizza is összezsugorodhat.

Nagy-Britanniában a 13-14 éves gyerekek ötöde elhízott. A kormány célja, hogy 2030-ra az arányt a felére csökkentse.

(Telegraph)