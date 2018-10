Egészséges reggelik – Bánkuti Gabriella világbajnok tuti tippjei

Vegyük sorjában a reggelizés alapjait. Hogyan lesz optimális a napindításunk?

Ébredés után közvetlenül igyunk 3 dl tiszta szénsavmentes vizet. Ez jótékonyan hat a szervezet sejtjeire. A japán kultúrában 6 dl vízzel kezdik a reggelt, és ezzel szinte átmossák a szervezetet, így jóval kisebb az esélye a rákos megbetegedéseknek és egyéb halálos kimenetű betegségeknek is. A reggeli vízfogyasztás után készítsünk magunknak egy fél citrom kifacsart levéből vagy grapefruitléből egy kis koktélt. Tegyünk hozzá egy evőkanál útifűmaghéjat vagy lenmagot. A citrom élénkít, hidratál, tele van hasznos nyomelemekkel és vitaminokkal, tisztítja a májat, így segít a szervezetnek a méreganyagoktól való megszabadulásban. Tisztítja a vért, az artériákat és az ereket, szabályozza a bélműködést, használatával megelőzhető az epekövesség, és még immunrendszer erősítő is.

A lenmag tisztítja a beleket, a májat. Székrekedésben szenvedőknek kifejezetten javaslom, hiszen folyadék hatására megdagad, a bél kitágul, majd összehúzódik, így elkezdődik a bélmozgás.

Az útifűmaghéj, hasonlóan a lenmaghoz, béltisztító hatású. Kúraszerűen is alkalmazhatjuk úgy, hogy 3 hétig minden reggel és este éhgyomorra egy evőkanálnyit vízben vagy kifacsart gyümölcslében megáztatunk, és így fogyasztjuk. Tejben nem dagad meg. Az útifűmag kiemelkedő hasznosságú a fogyókúrázóknál is, hiszen magas a rosttartalma.

A reggeli éhgyomros kávé nem jó az epének, a nyelőcsőnek, a gyomor kis görbületének és a patkóbélnek sem. Hosszan tartó éhgyomros kávéfogyasztás gyomorfekélyt és gyulladásos megbetegedéseket okozhat. Ráadásul csak tévhit, hogy a reggeli kávé élénkít, hiszen az éberséget a mellékvesekéreg által termelt kortizol hormon biztosítja. A kávéfogyasztás első ideális időpontja reggeli után 20-30 perccel van.

Ha már kávét választunk, a pörkölésmentest tegyük a kosarunkba. A pörkölés során olyan anyagok szabadulnak fel, amelyek szintén rákos megbetegedéseket idézhetnek elő.

A kávé helyett ihatunk zöld vagy fekete teát és használhatunk guaranát is élénkítésnek.

A reggeli rituálé helyesen így néz ki:

6:00 ébredés – 3 dl víz elfogyasztása, majd citromos víz lenmag- vagy útifűmag-őrleménnyel

6:30 reggeli

7:00 kávé (de legjobb lenne a 9 órát megvárni)

Nézzük az optimális reggeliket

El kell keserítenem azokat, akik arra hivatkoznak, hogy én nem tudok reggel enni, vagy nekem nincs időm reggel enni, ugyanis a hosszabb távú nem étkezés az anyagcsere-folyamatok lelassulásához és a testzsírszázalék növekedéséhez vezet. Ráadásul a szervezetnek oldott glükózra van szüksége, hogy a testi folyamatokat el tudja kezdeni, és persze a gondolkodási folyamatokhoz is. Az a szervezet legfontosabb energiaforrása.

Nézzük meg, mi történik, ha nem eszünk reggelit

Mivel a szervezetnek glükózra van szüksége, de mi nem vittünk be, a reggeli által fontos tápanyagokat (erre kitérek később) megszerzi máshonnan. Ha még kávét is ittunk, az a jelzés megy be az agyba, hogy valami van a gyomorban, és ezért várja az inzulinválaszt, ami nem fog megérkezni. Ezért nem tud mit tenni, a májban lévő tartalékból veszi el a szükséges glükózt, ha pedig onnan is elfogy, akkor az izmokból. Szépen, lassan a bőrük is fesztelen lesz, alóla az izom elfogy, összepöttyedünk… nem szép látvány.

TEHÁT REGGELIZNI KELL!

A glükózt a szervezet az egyszerű és összetett szénhidrátokból állítja elő, így a zsíros ételek fogyasztása reggel nem a legjobb választás.

Reggelire a tej fogyasztása sem ideális, mert az abban lévő triptofán inkább altatja az embert, nem hogy élénkítené. Ezért szoktak a gyerekeknek meleg tejet, kakaót adni lefekvés előtt.

1. Reggelire fogyasszunk graham cipót, rozscipót diókrémmel, avokádókrémmel.

2. Köleskását vagy zabkását aszalványokkal.

3. Qinoapudingot

A diókrém, avokádókrém, gesztenyekrém, tökmagkrém mindegyike tökéletes választás a reggeli kenyerünkre. Ezeket bioboltokban beszerezhetjük. Én nem szeretek velük pepecselni, így inkább készen veszem őket. Tippként megsúgom, hogy az édesburgonya megsütve, összetörve és összekeverve tökmagkrémmel isteni.

Ezek a krémek egészségesek és egészségmegőrzők. Májkrém helyett ezt használjuk. A máj maga méregtelenítő szerv, a detoxikálásért felelős, így a májkrém maga tele van allergénekkel, stresszorokkal. Allergiások, fejfájást, migrént, vastagbélproblémákat és allergiás rohamokat észlelhetnek a rendszeres fogyasztásánál.