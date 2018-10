Folyamatosan drágulnak az élelmiszerek, még mindig nem látni a végét

A benzin tarifájának emelkedésével, a szállítási többletkiadások következtében folyamatosan drágulnak hazánkban az élelmiszerek. Emellett további áremeléseket vetít előre, hogy augusztusban 6 százalékkal emelkedtek a mezőgazdasági árak – figyelmeztetett a Népszava.

A hírportál több példát is hozott az áremelkedésre a Központi Statisztikai Hivatal pénteki jelentése alapján. Eszerint a burgonya például több mint 40 százalékkal drágult az elmúlt egy évben, az őszibarack ára pedig a tavalyinak a másfélszerese. A zöldségfélék ára 22 százalékkal nőtt, a paradicsomé 23 százalékkal volt magasabb augusztusban a 2017-es árhoz képest. Sok esetben a rossz termés is hozzájárult a dráguláshoz: a kajszibarack, a fejes- és kelkáposzta, a búza, a kukorica ára is terméskiesés miatt nőtt. Emellett a tej és a tojás drágulása az év eleje óta töretlen.

A portál szerint az infláció mérsékeltebb lenne, ha az áfát 27 százalékról legalább 25 százalékra csökkentenék, erre azonban jelenleg, úgy tűnik, nincs sok esély.