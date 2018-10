Brutális kihívás: 1 méteres átmérőjű pizzával várja a jelentkezőket ez az étterem

Nem akármilyen kajakihívással állt elő egy angliai pub: a wilmslow-i Carter Arms minden hónapban várja azokat a bátor jelentkezőket, akik vállalják, hogy másodmagukkal betermelnek egy 1 méteres átmérőjű pizzát.

Itt még ahhoz is két ember kell, hogy az irdatlan fogást feltálalják. A pizzának az árát is megkérik – 50 font a nevezési díj, ami nagyjából 18 ezer forintnak felel meg –, de azok, akik fél óra alatt végeznek, visszakapják a pénzüket, ráadásul az étterem büszkeségfalára is felkerül a fényképük.

Lent egy videó is látható arról, ahogyan két vakmerő fiatal megpróbálkozik ezzel a szörnyeteggel. Ti megpróbálnátok?