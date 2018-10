New York-i sajttorta helyett: Käsekuchen Németországból

Sajttorta, amerre a szem ellát

Van az eredeti New York-i sajttorta, és aztán jönnek a többiek. Hiszen a klasszikus sajttorta többféle verzióját találhatjátok meg itt nálunk is: lime-os, oreós, brownie-s, unikornisos. Egytől egyig mind látványosak és különleges ízvilágú csavart adnak ennek a remegős süteménynek.

Käsekuchen, a német sajttorta

Ami igazából túróból készül, és itt egy lényeges alapanyagban tér el amerikai testvérétől. Aki járt már Németországban, biztosan kóstolta, és azonnal a rabja is lett. A jó hírünk az, hogy igazán könnyedén otthon mi is elkészíthetjük ezt a finomságot. Létezik tésztás változata is, mikor a torta- vagy piteforma alját kibéleljük linzertésztával, de a túrós keverék önmagában is megállja a helyét, ráadásul sokkal egyszerűbb és gyorsabb elkészíteni is. Mi most ezt a villámgyors sajttortát mutatjuk meg.

Hozzávalók

1 kg tehéntúró

3 ek. búzadara

30 dkg cukor

25 dkg vaj

5 tojássárgája

7 g sütőpor

½ tk. vaníliaőrlemény

1 citrom lereszelt héja

Elkészítés

A hozzávalókat egész egyszerűen összedolgozzuk egy nagyobb tálban, és a kivajazott tortaformába öntjük. 180 fokra előmelegített sütőben kb. 40 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy a belseje se maradjon nyers. Mielőtt felvágjuk és tálaljuk, hagyjuk egy órát pihenni és langyosra hűlni.