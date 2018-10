A kürtőskalács számomra elérhetetlen ínyencség volt gyerekkoromban, hiszen sosem sütött ilyet az anyukám vagy a nagymamám otthon, csak nagyon ritkán kaphattam. A gyerekeim is akkor esznek ilyet, amikor veszek nekik, ők is imádják. Kürtőskalácsot kóstolgatni viszont kifejezett öröm, hiszen végre annyit ehettünk belőle, amennyi csak belénk fért. A kihívás pont abban rejlett, hogy a tizedik után is tudjunk objektív véleményt mondani, és tényleg mindent megkóstoljunk!

Most pedig jöjjenek a különböző kürtőskalácsok, és a pontszámok, amelyet most az NLCafé szerkesztőségének zsűrije osztott. Összesen 12 féle édességet teszteltünk, a legmagasabb pontszám 5 volt, vagyis a legízletesebb 5 pontot kaphatott, míg a legkevésbé finom 1 pontot.

Mandulás, glutén és tejmentes, Vitéz – 2,1 pont

„Kemény, ízetlen, nem vonzó, biztos nem vennék ilyet.”

„Sajnos nem hozza a klasszikus kürtőskalácsízt.”

„Mintha egy erősen megpuhult farostlemezdarabot ennék.”

Diós kürtőskalács, Vitéz – Manóház – 3 pont

„Kicsit állott, jellegtelen, kevés rajta a dió.”

„Megégett, kár érte!”

„A diós a kedvencem, de ez most csalódás, mert égett az íze.”

Kókuszos kürtőskalács, Kató néni – 3,2 pont

„Ez is lehetne jó, ha nem utálnám a kókuszt…”

„Nagyon jó a tésztája, nekem a kókusz is ízlik rajta”

„Finom, a tésztája kifejezetten jó, nincs túltolva a kókusz, a citrom, ami benne van, kifejezetten jól kiegyensúlyozza.”

Gyömbéres kürtőskalács, Sekler Cake Sződliget – 3,2 pont

„Imádom, vékony a tésztája, jól ropog és csípős. Juhuhu!”

„Állagra jó, meg finom is lenne, de ezt a gyömbéres ízt nem kellene erőltetni…”

„Nem tetszik, hogy csíp.”

Cukros, tölthető, nutellás kürtőskalács, Kató néni – 3,6 pont

„Csak nagyon keveset lehet enni belőle, mert nagyon édes, de a tészta és a töltelék is nagyon finom.”

„Igazi giccs ránézésre, de közben meg tömény finomság.”

„Nem lenne rossz, de minek elrontani a cukorgolyókkal?”

Tej és gluténmentes kürtőskalács , Vitéz – 3,75 pont

„Mostanában kezdtem el gluténmentes cuccokat enni, ha valaki azt mondja, hogy gluténmentes kürtőskalács, akkor pont ilyesmire gondolok. Kicsit szikkadt, de ropogós, nekem ízlik, nem túl édes.”

„Kissé jellegtelen, és túl vastag, de nem elég ropogós, és nem is finom.”

„Ízletes, citrusos, ha nem tudnám, hogy tej- és glutémentes, akkor nem hinném el.”

Citrusos kürtőskalács, Sekler Cake Hévíz – 4 pont

„Isteni, a citrom szétolvad a számban.”

„Jó ötlet, bár kissé száraz.”

„A tészta lehetne könnyebb és omlósabb, de a citrus határozottan feldobja.”

Kakaós kürtőskalács, Kató néni – 4 pont

„Bár Kató néni adott a dizájnra, szép a szalag, de kissé száraz lett a tészta.”

„Nekem ízlik, puha, de kevés rajta a kakaó…”

„A tésztája remek, de a kakaós íz nem jó, túl kevés, lehet, hogy kakaó nélkül ez lenne a befutó.”

Fahéjas kürtőskalács, Vitéz – 4,25 pont

„Omlós, puha, igazi kürtőskalács!”

„Nagyon finom a tésztája, de szerintem kicsit sok rajta a fahéj!”

„Klasszikus, nagyon bejön.”

Málnás kürtőskalács, Ízbomba – 4,3 pont

„Elsőre nagyon ijesztő, hogy málnás, de nagyon jól működik az édes íz és a savanyú együtt. És jól is néz ki!”

„Omlós tészta, és a málna rajta iszonyúan finom.”

„A tésztája ennek is nagyon finom, de műíze van a málnás bevonatnak.”

Cukros kürtőskalács, Kató néni – 5 pont

„Az eredeti mindig a legjobb. Az igazi, régi időket hozza vissza.”

„Tökéletes, már hozzálátni is jó.”

„Ki az a Kató néni? Szeretném, ha örökbe fogadna!”

Diós kürőskalács, Kató néni – 5 pont

„Nagyi-ízű, házias. Hidegen is bitang.”

„Finom, könnyű tészta, diós ízzel – mennyei!”

„Ez a legeslegjobb jó barátom mind közül.”

A végeredmény szerint holtversenyben nyert Kató néni diós és cukros kürtőskalácsa, vagyis nekünk a klasszikus ízek jöttek be.

Aki szeretné még a kürtőskalácsdesszerteket is megkóstolni, ne fogja vissza magát, mert rengetegféle ízesítésben variálják ma már ezeket, és igazán különleges a látvány- és ízviláguk.