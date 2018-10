Bezárt az ország legjobb lángosozója

Hiába választották meg az év legjobb lángosozójának a bajai Sugóparti lángossütőt, a tulajdonos kénytelen volt bezárni az üzletet, mert nem volt elég vendég, hogy tisztességesen megélhessen belőle – írja a Bors. Szabó Richárd úgy döntött, az ötszáz liter étolajat, amit a Lángosvoks internetes versenyen nyert, rászoruló családok között osztja szét.

„Megtettünk mindent, amit csak lehetett. Nem tudjuk tovább halogatni. Minden összeesküdött ellenünk. A lángossütőt bezártuk. (…) Bízom abban, hogyha lesz a helynek új gazdája, ő is emberségesen fogja azt üzemeltetni” – írta a tulaj a Facebookon.



Szabó Richárdról köztudott, hogy szeret jótékonykodni, a sütödéjébe hideg időben bárki betérhetett átmelegedni, és sokszor záróra után is maradhattak a rászorulók, akiket meleg teával is megkínáltak az alkalmazottak.



„Jelenleg a cégem megmentésén dolgozom, de a jótékonykodást nem adtam fel – mondta a lapnak a férfi. – Már szervezem a Házhoz megy a Mikulás elnevezésű karácsonyi programunkat, és egy alapítványt is tervezek létrehozni a bajai családokért.”