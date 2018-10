Felrobbant a Twitter: nyolc korsó sörrel a kezében kolbászozott a német focidrukker

Hatalmas szenzációt keltett a Twitteren egy a Bundesliga szombati Fortuna Düsseldorf–Schalke-összecsapásán készült fotó – írja a The Sun. A felvételen meglepő módon nem a német topligában szereplő csapatok valamelyik sztárjátékosának pengézése szerepel, hanem egy drukkeré, aki a maga nemében valóban elképesztő teljesítményt mutatott: egyszerre nyolc korsó sörrel próbált visszamenni a lelátóra, miközben bratwurstot majszolt.

My hero of the Bundesliga weekend - this Fortuna Düsseldorf fan. Carrying at least seven beers *and* a bratwurst. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/xjCG2nHKxa