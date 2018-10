Több ételallergiás vendég is meghalt a szendvicsező gondatlansága miatt

Újabb vendég halt meg a Pret a Manger szendvicsezőlánc egyik éttermében – írja a New York Times. A cég először szeptemberben került be a hírekbe, amikor kiderült, 2016-ban a 15 éves Natasha Ednan-Laperouse belehalt az ételallergiába, miután egyik, a Heathrow repülőtéren működő büféjükben megevett egy bagettet, amelynek csomagolásán nem tüntették fel, hogy szezámmag is van benne.

A hír hatalmas botrányt kavart világszerte, a kamasz lány családja pedig pert indított a gyorsétterem ellen. A Pret a Manger most beismerte: nem Natasha volt az egyetlen áldozat, 2017 decemberében egy másik vendégük, a 42 éves Celia Marsh is belehalt az ételallergiába. Ezúttal egy Bath városában eladott szendvics okozta a tragédiát, amely a címkéje szerint kizárólag laktózmentes alapanyagokat tartalmazott, mégis tejet tartalmazó joghurtot tettek bele.

A Pret a Manger hónapokig titokban tartotta az újabb halálesetet, csak akkor ismerték el, hogy tragédia történt, miután a sajtó kiderítette, miért hívta vissza februárban egyik beszállítójuk a vegán joghurtjait.