Brutális reggelivel rukkolt elő egy hamburgerező

Ha egy kiadós tojásrántotta a bajnokok reggelije, akkor ez a szendvics minimum az óriásoké! Mit szendvics, hiszen egy walesi burgerezőben egy egész vekni kenyeret pakoltak meg nagyjából minden olyannal, ami egy hagyományos angol reggeliben a tányérra kerül.

A Rolling Rolls burgerezőben kínált reggeli monstrum még a nagyétkűek képességeit is próbára teszi. A kenyér közepébe került kolbász, bacon, tükörtojás, rántott hús is, a bab pedig már csak a hab a tortán. A bisztró tulajdonosai azt mondják, eredetileg két főnek szánják az adagot, és őket is meglepi, hogy a legtöbb vendég egymaga elfogyasztja az egészet. Egészségükre.

