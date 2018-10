Máris lehet kapni karácsonyi szendvicset

Bár karácsonyig még 80 nap van hátra, több brit áruházlánc, így a Marks&Spencer és a Boots is piacra dobta már karácsonyi szendvicseit, így azoknak, akik már most az ünnepi ízekre vágynak, nem kell tovább várakozniuk. A szendvicsek persze nem is állnak el karácsonyig.

Az első idei karácsonyi vásár Nagy-Britanniában egyébként már augsztus elején elkezdődött a londoni Selfridges áruházban, ehhez képest pedig a karácsonyi szendvicsek nem is jöttek annyira korán.

