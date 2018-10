Ámulatba ejtő hétvégi menü

Naná, hogy lehet a vasárnap reggelt egy finom házi, áfonyás péksütivel indítani, és a világon senki sem akadályozhat meg téged abban, hogy egy kis halászlevet főzz ebédre, halpucolás nélkül. Ha nem akarsz húst enni, akkor is találsz kedvedre valót, mi úgy készültünk, hogy ezen a hétvégén is mindenki jól lakjon. Szóval, hétvégi menüre fel!

Ezt az áfonyás süteményt egy nem is annyira titkos hozzávaló, az író teszi mennyeivé. Bónuszpont, hogy a tésztát előre elkészítheted, és berakhatod a mélyhűtőbe, így reggelre már csak a sütés marad.

Házi áfonyás sütemény

Hozzávalók (8 darabhoz):

2 csésze liszt

1/4 csésze cukor

1 ek.sütőpor

1 citrom reszelt héja

1/2 tk. só

8 ek. sótlan vaj

1 csésze friss áfonya

3/4 csésze és 2 ek. író

1/2 csésze porcukor

1 ek. citromlé

Elkészítés:Keverd össze a lisztet, a cukrot, a sütőport, a citromhéjat és a sót egy nagy tálban. Dolgozd bele a vajat is, gyúrd össze, majd keverd bele az áfonyát. Ezután add a tésztához az írót, és alaposan dolgozd össze. A kész tésztát nyújt nagyjából 1,5 centisre, majd szeleteld fel 8 háromszögformára. A sütiket ezután 15 percre tedd be a fagyasztóba. Amíg a mélyhűtőben dermed a tészta, melegítsd elő a sütőt 200 fokra. 25 percig süsd a süteményt, majd 30 percet hagyd hűlni. A tetejére készíthetsz egy cukormázat is, ehhez nincs más dolgod, mint összekeverni a porcukrot a citromlével, és a kihűlt sütemény tetejére locsolni.

the kitchn

Gyors halászlé

Nem kell a harcsa- és a pontyszeletek tisztításával, passzírozásával, a gyerekek miatti szálkamentesítésével foglalkoznunk, ugyanakkor benne van a halászlé lényege, a „sűrűje”, a közkedvelt ikra és tej.

Hozzávalók:

200 g halászlésűrítmény

1 halászlékocka

500 g halbelsőség (tej, ikra, fagyasztva kapható) vagy 30-40 dkg ikra

2 liter víz

Elkészítés:Egy nagy lábosban tedd fel a vizet főni. Amikor már melegszik, dobd bele a halászlésűrítményt és a halászlékockát. Hagyd forrni, tedd bele a halbelsőségeket is. További 25-30 perc főzés után tálalható.

Mascarponés csirkemell

Hozzávalók:

3 csirkemell (bőrével, vagy anélkül)

10 dkg mascarpone

2 doboz 400 grammos konzerv hámozott egész paradicsom

1 fej vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

olívaolaj

só, bors

2 nagy maroknyi friss bazsalikomlevél

Elkészítés: A vöröshagymát és a fokhagymát felaprítjuk, és kevés olívaolajon üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a hámozott paradicsomot, a nagyobb darabokat szétnyomkodjuk, enyhén sózzuk, borsozzuk, és 15-20 perc alatt sűrűre főzzük. Közben egy serpenyőben kevés olívaolajon megpirítjuk a félbevágott csirkemelleket, majd egy sütőtálba tesszük őket. Ha besűrűsödött a szósz, beletépkedjük a bazsalikom felét, és hozzákeverjük a mascarponét. A paradicsomos szószt a csirkemellekre öntjük. 180 fokos sütőben kb. 25-30 percig sütjük, majd friss bazsalikommal megszórva tálaljuk. Köretként polentát, főtt tésztát vagy rizst kínálunk hozzá.

Pácolt-sült sütőtök és cékla

Hozzávalók (1 személyes tál):

2 marék felkockázott zsenge sütőtök (kb. 1,5 x 1,5 centis kockák)

1 kis gumó zsenge cékla felkockázva (1×1 cm)

1,5 zöld citrom leve

2-3 nagy csipet só

4 ek. nádcukor vagy méz

4 tk. őrölt gyömbér

2-3 tk. szárított kakukkfű

4 kisebb zsályalevél

frissen tekert fekete bors

6 ek. extra szűz olívaolaj

1 duci gerezd fokhagyma

A tálaláshoz:

1 marék tökmag

friss kakukkfű

görög joghurt vagy mascarpone

kevés tökmagolaj

sonka

Az elkészítés menetét a Rizsázzunk blogon olvashatod.

Tejmentes sajttorta

Hozzávalók:

fél csésze pekándió

fél csésze mandulaliszt

2 szem magozott datolya

2 ek. kókuszolaj

1 tk. fahéj

egy csipet só

2 csésze nyers kesudió

fél csésze zsíros kókusztej

2 ek. friss citromlé

1/4 csésze kókuszolaj

1/3 csésze juharszirup

1 ek. vanília kivonat

fél csésze friss vagy fagyasztott eper

Elkészítés: A kesudiót öntsd fel vízzel, és 4 órán át hagyd ázni. A pekándiót, a mandulalisztet, a datolyát, fahéjat, a sót és 2 evőkanálnyi kókuszolajat keverj össze aprítógépben. Addig keverd, míg összeálló masszát nem kapsz, majd ezzel béleld ki egy tortaforma alját. Csepegtesd le a kesudiót, és tedd aprítógépbe. Aprítsd morzsásra, majd add hozzá a kókusztejet, a citromlevet, a kókuszolajat, a juharszirupot és a vaníliát. 5-7 percen át keverd. Az így kapott krém 2/3-át oszlasd el a torta alapján. Tedd be 10 percre a mélyhűtőbe, amíg összeállítod az utolsó réteget. Az utolsó réteghez keverd össze a krém maradékát az eperrel, majd kend a torta tetejére. Végül díszítsd eperszeletekkel, majd hagyd 4 órát dermedni a mélyhűtőben. Mielőtt felvágnád, adj neki 10 percet szobahőmérsékleten.

buzzfeed





Gyors mexikói egytálétel

Hozzávalók:

ízlés szerint só

250 g vörösbab-konzerv

1 kis doboz konzervkukorica

500 g hámozott, kockázott paradicsomkonzerv

3 ek. napraforgóolaj

500 g darált marhahús

2 kk. szárított petrezselyem

2 kk. szárított kakukkfűízlés szerint bors

200 g (fagyasztott), kockázott vöröshagyma

2 zacskó chili con carne fűszerkeverék

Elkészítés:

Vegyünk egy közepes lábost, és melegítsük fel az olajat. Dobjuk bele a hagymakockát. Pároljuk 3-4 percig, rakjuk bele a husit, és egy fakanál segítségével nyomkodjuk szét a forró olajon. Kavargassuk, hogy mindenhol egyenletesen megpiruljon. Ha színt kapott, szórjuk bele a fűszereket, és öntsük fel egy fél pohár vízzel (csak hogy oda ne kapjon). Megrottyantjuk, és nyakon öntjük a paradicsomkonzervvel. Letakarjuk egy fedővel, és lassú tűzön forraljuk 15 percig. Ez pont elég ahhoz, hogy a husi kellemesen megpuhuljon, és a paradicsom átvegye a fűszerek ízét. Majd beleöntjük a leszűrt kukorica- és babkonzervet. Egy nagy forralás, és már kész is!