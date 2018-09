Hétvégi menü, amivel rákanyarodunk az októberre

Már a reggeli cukorsokk jelzi: jön a hétvége, lehet sütni-főzni, finomakat enni, vendégeket hívni. Főzzetek levest is, a hétvégi menü akkor az igazi, ha egy gőzölgő levessel indul az ebéd, és a desszertre is érdemes odafigyelni, mert egy falat finomság bearanyozza a napot. Ha nem szívesen eszel húst, akkor se keseredj el, mert rád is gondoltunk!

Nutellás tekercs

Hozzávalók:

A tésztához:

1 tasak porélesztő

2,5 dl tej

45 dkg liszt

7 dkg cukor

7 dkg vaj

A töltelékhez:

Nutella – házi/ bolti

A lekenéshez:

1 tojás

1. Elkészítjük a tésztát: a vajat kicsit megolvasztjuk, a tejet langyosra melegítjük. A tészta hozzávalóit egy tálba mérjük és simára gyúrjuk. Letakarjuk és meleg helyen duplájára kelesztjük.

2. Ha nem Nutellával, hanem a kakaós töltelékkel készítjük, akkor azt is elkészítjük, míg kel a tészta: a vajat megolvasztjuk, hozzáadunk minden egyebet, és jól elkeverjük, majd állni hagyjuk.

3. Ha megkelt a tészta, lisztezett gyúródeszkán átgyúrjuk és kinyújtjuk egy kb. 60 x 40-es téglalappá. A téglalapot hosszában félbevágjuk, az egyik lapot megkenjük az enyhén megolvasztott, jól kenhető Nutellával, majd ráterítjük a másik lapot. Éles késsel kb. 2 cm széles csíkokra vágjuk, majd lisztezett felületen megsodorjuk a csíkokat és feltekerjük. Fél órán át pihentetjük, majd sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, lekenjük tojással és 180 fokos sütőben 20-25 perc alatt megsütjük.

Tejfölös, bazsalikomos zöldségleves

Hozzávalók 4 személyre:

15 dkg sárgarépa

2-3 szál szárzeller

2 ek. extra szűz olívaolaj

20 dkg zsenge, fagyasztott zöldborsó

10 dkg cukkini (szezonban)

1 nagy gerezd fokhagyma

1 fej vöröshagyma

1 csokor bazsalikom

só

frissen őrölt bors

10 dkg fehér bab (konzerv)

5 dkg kelkáposzta

3 dl tejföl

negyed citrom leve

A megtisztított, felkarikázott répát és szárzellert dinszteljük meg az olívaolajon. Adjuk hozzá a zöldborsót és a kockázott cukkinit, az aprított fokhagymát. Öntsük fel 8 dl vízzel, adjuk hozzá a tisztított, félbevágott vöröshagymát, a bazsalikom felét (aprítva), sózzuk, borsozzuk, majd takarékon forralva főzzük puhára a zöldségeket. Amikor a répa megpuhult, adjuk hozzá a lecsöpögtetett babot és a feldarabolt kelkáposztát. Főzzük 5 percet, majd keverjük el a levesben a tejfölt, sózzuk, borsozzuk, kevés citromlével tegyük pikánsabbá, és szórjuk bele a maradék bazsalikomot.

Spenótos-ricottás cannelloni

Hozzávalók 4 személyre:

2 ek. vaj

2 ek. liszt

2-3 dl tej

só, bors,szerecsendió

20 dkg (mirelit) leveles spenót

50 dkg ricotta (készíthetjük fetával vagy kecskesajttal is)

16 cannelloni tészta

1 ek. olaj

A besamelhez a vajat felhevítjük, belekeverjük a lisztet, majd szép lassan hozzáöntjük a tejet. Sózzuk, borsozzuk, csipet szerecsendióval ízesítjük. Folyós, krémszerű állaga legyen, ha túl sűrű, kevés tejjel hígíthatjuk. A felengedett, lecsepegtetett spenótot összeforgatjuk a ricottával, sózzuk (ha fetából készítjük, ne sózzuk). Mindegyik cannellonit megtöltjük a keverékkel, majd kiolajozott tepsibe helyezzük őket egymás mellé. Ráöntjük a besamelt, alufóliával lefedjük, és 160 fokra előmelegített sütőben kb. 20 percig sütjük. Végül levesszük a fóliát, és visszatesszük kb. 10 percre a sütőbe.

Rántott hús diós-kakukkfüves bundában

Hozzávalók 4 személyre:

4 fél szelet csirkemellfilé

10 dkg zsemlemorzsa

5 dkg dió

5 szál kakukkfű

2 tojás

liszt

tengeri só

A zsemlemorzsát összekeverjük a kakukkfű lecsipkedett leveleivel és a durvára tört dióval. A hússzeleteket besózzuk, majd a lisztbe, a felvert tojásba és legvégül a zsemlemorzsás keverékbe forgatjuk. Forró, sütőpapírral bélelt, 200 fokos sütőben (zsiradék hozzáadása nélkül) 15–20 perc alatt megsütjük. Vajas-petrezselymes újkrumplit vagy burgonyapürét kínálunk hozzá.

Almás–körtés crumble

Hozzávalók:

2 körte

1 alma

2 ek. citromlé

1,5 ek. porcukor

2 löttyintésnyi narancslikőr (elhagyható)

50 g liszt

40 g hideg vaj

40 g zabpehely

30 g mandulaforgács

40 g cukor

1. A körtéket és az almát meghámozzuk, felkockázzuk és egy kb. 18-20 cm átmérőjű sütőformába tesszük. Meglocsoljuk citromlével és meghintjük a porcukorral (plusz a likőrrel, ha van).

2. A hideg vajat felkockázzuk, a liszttel és cukorral elmorzsoljuk, hozzáadjuk a zabpelyhet és a mandulaforgácsot, és kicsit még összegyúrjuk. A gyümölcsök tetejére szórjuk, hogy mindet beterítse.

3. 190 fokra előmelegítjük a sütőt, és kb. 30 percig sütjük (míg a teteje pirulni kezd).

Farfalle citromos–petrezselymes vöröslencse-szósszal

Hozzávalók:

1 csokor petrezselyem

ízlés szerint őrölt bors

3 dl tejszín

2 ek. olívaolaj

15 dkg vörös lencse

1 citrom leve

1 csokor újhagyma

40 dkg farfalle

pár csipet só

A vörös lencsét megfőzzük annyi vízben, hogy elfedje. A hagymát megmossuk, apróra vágjuk, majd az olajon megfonnyasztjuk, hozzáfacsarjuk a citrom levét, felöntjük a tejszínnel, hozzáadjuk a vörös lencsét, sózzuk, borsozzuk, és apróra vágott petrezselymet adunk hozzá.