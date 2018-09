Retró kedvenc: tormás cékla télire

A cékla tipikusan az az alapanyag, ami sokkal értékesebb, mint amilyennek kinéz. Akár nyersen, akár párolva, akár savanyúságnak eltéve, isteni finom tud lenni a cékla télire. Ráadásul a gasztroforradalomban is újra felfedezték a séfek, az egyik közkedvelt köret a cékla, de a céklás rizottó is az étterembe járók egyik nagy favoritja.

A torma jó, a cékla jó, és ők így együtt is tökéletesen működnek. A cékla ráadásul nagyszerű vérképző, nagy mennyiség tartalmaz B-, C- és A-vitamint, folsavat, nátriumot, magnéziumot és foszfort. Mindezek miatt is érdemes eltenni egy jó nagy adag céklát télire.

Tormás cékla télire

Hozzávalók:

25 dkg cékla

1 közepes torma

6 dl víz

5 dl ecet

20 dkg cukor

1 ek. köménymag

1 csipet nátrium-benzoát

Elkészítés: