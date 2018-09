A jó vágódeszka, az fából van, és kész

Pár héttel ezelőtt megkérdeztem a Facebook-oldalamon, ki miről szeretne olvasni egy gasztrorovatban. Legnagyobb meglepetésemre senki nem különleges alapanyagokról és különleges ételekről érdeklődött, hanem konyhai alapokról. (Na jó, volt legalább három komment arról, hogyan lehet tíz perc alatt fantasztikus tejszínhabos triplacsokis tortát sütni – aki tud ilyet, feltétlenül írja meg, a szerkesztőség is nagyon várja ezt a receptet, még arról is lehet szó, hogy nagyinterjút készítünk vele mint a hónap olvasójával.)

Az olvasó kérése mindenek felett áll, ezért neki is kezdünk ennek a sorozatnak – és persze várom a további kérdéseket, kéréseket is.

Szóval, hogy milyen a jó vágódeszka.

Nos, a helyes kérdés inkább az, hogy hány darab a vágódeszka a konyhában, de haladjunk sorban. Milyen.

Fából van.

A műanyag vágódeszkának is van előnye. Például az, hogy fogjuk, és bevágjuk a mosogatógépbe, vagy bő, mosószeres vízzel elmossuk. Az előnyök itt véget is értek, ugyanis a műanyag vágódeszka a rendszeres használattól „kiszőrösödik”, és ezekből a mély vágásokból nehéz kipucolni a szennyeződéseket. A mindenféle bacik pedig ott jojóznak rajta, vígan szaporodnak és éldegélnek, mint Marci Hevesen, ez pedig fertőzésekhez vezethet, kinek hiányzik ez? Ráadásul gusztustalan is.

Sokan azért húzódoznak a fa vágódeszkától, mert attól félnek, hogy nehéz tisztán tartani, és inkább a műanyag mellett döntenek. Hiba. A fa vágódeszkát könnyű tisztán tartani, csak általában nem jól csináljuk. Használat után untig elég gyenge mosószeres vízzel leöblíteni. Nem kell suvickolni, vegyszerezni, forrázni. Mosogatógépbe tenni pedig tilos.

Miután leöblítettük, töröljük szárazra, és függőlegesen szárítsuk, hogy a fa ne szívja meg magát vízzel, különben meghajlik, megrepedezik és végül eltörik.

Nagyon jót tesz neki, ha kéthetente egy fél citrommal vagy sóval végigsúroljuk, majd félóra után leöblítjük. Nemcsak ez fertőtleníti, nyáron rakjuk ki a napra, az is elvégzi ezt a munkát.

A vágódeszkát havonta egyszer érdemes átkenni olajjal. Megteszi a repceolaj is – ez kapható bármelyik patikában – de egy jó minőségű olívaolajjal is bátran nekiállhatunk. Az olaj jót tesz a fának, olajos kezelés után a fa nem szívja meg magát vízzel, felfrissíti a színét is. Az új vágódeszkát vásárlás után rögtön leolajozhatjuk, ezzel máris sokat tettünk azért, hogy hosszú életű legyen.

Ha már nagyon viseltes a vágódeszka, akkor finom csiszolópapírral átcsiszolhatjuk. Aztán öblítsük le alaposan, és utána olajozzuk át, ezzel a módszerrel megújíthatjuk. Ha azonban nagyon mély, vastag vágások vannak rajta, akkor inkább vegyünk egy újat, ezekből a szennyeződéseket hosszas imával sem tudjuk kikönyörögni.

A fa vágódeszka további előnye a súlya. A jó vágódeszka vastag – legalább 3-4 cm vastagságú – és nehéz. Ezért kell belőle egy háztartásba legalább kettő: egy a nagyobb munkákhoz, amikor jó nagy cubákokat szedünk szét, tyúkot, csirkét bontunk, karajt szeletelünk a vasárnapi ebédhez, vagy lecsót készítünk, és nagy mennyiségű zöldséget kell felaprítani.

Ezt azonban nehéz emelgetni, ráadásul széles is, nem tudjuk róla beleönteni az edénybe a felaprított dolgokat. Vegyünk tehát egy kisebbet is, a kisebb konyhai munkálatokhoz, amikor egy fej hagymát vagy pár paradicsomot darabolunk össze.

A kisméretű fa vágódeszka alá terítsünk egy konyharuhát, akkor nem csúszkál a munkalapon, és elkerülhetjük a konyhai baleseteket.

A vágódeszka alakja tapasztalataim alapján a tökmindegy kategóriába tartozik, ezt mindenki döntse el ízlése szerint. Egy gyakorlati tanácsom azonban van: soha nem veszek olyan vágódeszkát, aminek mélyedés fut körbe a szélén, mert ebből kicsorog az összegyűlt lé, ahelyett, hogy a lábosban kötne ki, bosszantó, és kupit csinál, szóval kerüljétek.

Szokták javasolni, hogy a húsokhoz és a zöldségekhez külön vágódeszkát használjunk, nos, a józan paraszti ész szerint a vágódeszkának két oldala van, ha nem alapos lesúrolással, akkor én így oldom meg ezt a kényes kérdést. Más kérdés, ha van ételérzékeny vagy vega, vegán a családban, ebben az esetben őt tiszteljük meg egy külön vágódeszkával.

Mostanában divatosak és elterjedtek a bambusz vágódeszkák. Ezek keményebbek, mint a fa vágódeszka, és nem szívják úgy a vizet.

Ami ezeknek a vágódeszkáknak az előnyük, az a hátrányuk is. Egy fontos szempontról ugyanis még nem beszéltünk: ez pedig nem más, mint az, hogy a vágódeszka és a konyhakés a legjobb barátok. Már amennyiben jó vágódeszkát választunk. Ha ugyanis nem, kinyírjuk vele a kést, ami jó esetben sokkal drágább, és sokkal jobban a szívünkhöz nőtt, mint a vágódeszka. A bambusz a keménysége miatt eleve nem igazán tesz jót a késeknek, de én egyébként is maradi vagyok e tekintetben, és nekem mindig fa vágódeszkám van. Ez azonban csak szokás, egy jó minőségű bambusz vágódeszkával jól is járhattok, inkább ezt válasszátok, mint az üveglapot. Több ujjatok is marad.

Legközelebb arról írok, milyen a jó kés. Drágább lesz, mint a vágódeszka.