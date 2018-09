A legjobb őszi program: menj gombatúrára, és készítsd el a saját gombalevesedet!

A gomba fantasztikus társunk tud lenni az őszi konyhában, hiszen nemcsak a gombaleves alapanyaga, hanem a vadételek és a sült húsok nagyszerű kísérője is. Most azonban maradjunk a vasárnapi gombalevesnél, és ahhoz, hogy száz százalékig a sajátunknak is érezhessük, kerekedjünk fel, és menjünk ki a legközelebbi erdőbe gombászni! Mutatjuk, hol szerveznek vezetett gombatúrákat, ha egy kis útmutatásra lenne szükségünk.

A gombaleves hozzávalói az erdőből

Nincs is annál felemelőbb, mint mikor az ember a saját maga által megtermelt vagy éppen összegyűjtött alapanyagokból készíti el a jól megérdemelt ebédet. Megfelelő mennyiség esetén akár vendégeket is hívhatunk egy hétvégi kerti partira. Nincs ez másképp a gombával sem: isteni hagyományos gombalevest vagy akár fűszeres gombakrémlevest is készíthetünk belőle.

Itt szerezd be a gombaleveshez valót!

Ha valaki érez magában annyi vállalkozókedvet, és még gombahatározója is van, nyugodtan nekivághat a gombatúrának önállóan is. A legjobb túraútvonalakat ugyanis egyértelmű jelzésekkel látták el – ha kicsit elkalandozunk ezek mentén, biztosan találunk gombát is. A többieknek pedig szakértők által vezetett számos gombatúra nyújthat segítséget.

A Nagy gombatúra

Szeptember 28-án, pénteken indul Szentmiklósi Zsófia vezetésével egy kellemesnek ígérkező gombatúra a visegrádi Bertényi Miklós Füvészkert környékére (a program része a füvészkert megtekintése is, sőt pisztrángozásra is van lehetőség). A szakértők vezetésével zajló túrák előnye, hogy nem kell utánuk bevizsgálásra szaladnunk, és még véletlenül sem kerül mérgező alapanyag a gombalevesünkbe, hiszen helyben meg tudjuk kérdezni, hogy érdemes-e az adott példányt begyűjtenünk.

Erdőkert

Ha pedig a Somogyban járunk, mindenképpen keressük fel Vrancsik Tibort és az általa vezetett gombatúrákat. Koppányvölgy és a Natúrpark erdeit vele és kutyájával bejárva garantáltan teli kosárral térünk haza. Az általa vezetett Erdőkertben egyébként mindent megtalálunk, amit az erdő kínál számunkra.