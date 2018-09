Angliában nem viccelnek, már húsvéti csoki van a polcokon

Megjelentek a húsvéti tematikájú csokik a brit Asda üzletlánc boltjaiban. Alig hét hónappal húsvét előtt. A tojásokkal és tavaszi virágokkal díszített, boldog húsvéti ünnepeket kívánó csokikról egyelőre a The Sun sem tudja, hogy ezek már a jövő éviek, vagy csak az idei maradékot szórják ki.

The world has gone mad not even #Christmas yet and @asda are selling #Easter chocolate pic.twitter.com/fPk5ZbX7jR