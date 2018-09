Kalóriadús hétvégi menü az esős napokra

Szeretjük az egészséges dolgokat, de néha lehet bűnözni is, és nyugodtan indíthatjuk a napot egy klassz palacsintával. Ebédre lesz leves, meg két fajta főétel, és persze a desszertet sem felejtettük el, mert az teszi fel a koronát az étkezésre. A vacsoraötletünkkel is elégedett leszel, mert gyors és finom, már csak be kell vásárolnod, és felkészülni egy kuckózós, lustálkodós, főzős-evős hétvégére. Az e heti hétvégi menü se okoz csalódást, ezt megígérjük.

Túrós palacsinta csokoládéöntettel

Hozzávalók 4 személyre:

50 dkg túró

2 tojás szétválasztva

2,5 dl tej

liszt

1 ek. cukor

csipet só

olaj a sütéshez

10 dkg étcsokoládé

A túrót villával törjük át, keverjük el 1 dl tejjel, 2 tojássárgájával, csipet sóval, a cukorral, a habbá vert tojásfehérjével és annyi liszttel, hogy sűrű palacsintatésztát kapjunk. Forrósítsunk fel egy tapadásmentes serpenyőt, kenjük meg kevés olajjal, majd evőkanállal formázzunk a forró olajba köröket a tésztából. Süssük meg az egyik oldalukat, majd fordítsuk meg, és a másik oldalt is süssük készre. A kockákra tört csokoládét kis lábosban a maradék 1,5 dl tejjel együtt nem túlhevítve, folyamatosan kevergetve olvasszuk fel, ezt az öntetet kínáljuk a palacsintához.

Kukoricaleves csirkemellel

Hozzávalók 4 személyre:

25 dkg csirkemellfilé

25 dkg kukorica (konzerv)

1 fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 nagyobb kápia paprika

1 szem paradicsom

2 szál sárgarépa

2 dl főzőtejszín

só, frissen őrölt bors

negyed lime leve

olívaolaj

tortillachips

friss koriander

csilikrém a tálaláshoz

Az apróra kockázott hagymát dinszteljük meg kevés olívaolajon. Adjuk hozzá az apróra kockázott csirkehúst, a zúzott fokhagymát. Enyhén pirítsuk le. A paprikát kockázzuk, a tisztított répát csíkozzuk fel vékonyan, adjuk őket a húshoz a feldarabolt paradicsommal és a lecsöpögtetett kukoricával együtt. Öntsük fel 0,8–1 liter vízzel, sózzuk, borsozzuk, forralva főzzük a levest 20 percet. Keverjük el benne a tejszínt, egyet forraljunk rajta, lime-lével ízesítsük. Aki szereti, tálaláskor keverjen bele csilikrémet, aprított koriandert, és kínáljon mellé tortillachipset.

Zöldborsós csirke krémsajtos-kapros krumplipürével

Hozzávalók 4 személyre:

60 dkg csirkemellfilé (szeletelve)

50 dkg zsenge zöldborsó (pucolt mennyiség)

20 dkg füstölt tarja/angolszalonna

2 dl főzőtejszín

2 gerezd fokhagymasó, frissen őrölt bors

olívaolaj

80 dkg burgonya

20 dkg natúr krémsajt

kb. 1,5 dl tej

1 csokor kapor

A hámozott, kockákra vágott burgonyát sós vízben főzzük puhára. Szűrjük le, villával törjük össze a tejjel és a krémsajttal együtt. Sózzuk, ha szükséges, keverjük hozzá az aprított kaprot. A sózott, borsozott csirkemell szeleteket egy nagy serpenyőben olívaolajon süssük oldalanként 5-6 perc alatt készre. Tegyük félre. A visszamaradt zsiradékon pirítsuk meg az apróra kockázott füstölt tarját. Adjuk hozzá az aprított fokhagymát, a zsenge borsót, egészen kevés vizet, és pároljuk a borsót puhára. Amikor a borsó megpuhult, öntsük fel a tejszínnel, sózzuk, borsozzuk, szedjük a raguba a kisült hússzeleteket, végül forraljuk össze. Tálaljuk a krumplipürével.

Fokhagymás-morzsás tészta aszalt paradicsommal

Hozzávalók 4 személyre:

40 dkg széles metélt

15 dkg zsemlemorzsa

10 dkg olajban eltett aszalt paradicsom

2 nagy gerezd fokhagyma

2 ek szárított kakukkfű

1-2 db szardella (elhagyható)

1 kis csokor petrezselyemsó, frissen őrölt bors

extra szűz olívaolaj

Serpenyőben melegítsünk fel 3-4 evőkanál olívaolajat, adjuk hozzá a zsemlemorzsát, sózzuk, borsozzuk (vagy só helyett dobjunk hozzá 1-2 darabka szardellát, így még finomabb lesz), a kakukkfüvet, az aprított petrezselymet és a feldarabolt aszalt paradicsomot. Kevergetve pirítsuk a morzsát aranyszínűre, a zúzott fokhagymát akkor adjuk hozzá, amikor a morzsa már majdnem kész. Nagy fazékban, lefedve tegyünk fel a tésztának egy adag vizet forrni. Ha forr, sózzuk, dobjuk bele a tésztát, főzzük meg. A leszűrt tésztát keverjük el a fűszeres, paradicsomos morzsával.

Narancsos-kókuszos sütemény

Hozzávalók 10 szelethez:

• 1 nagy narancs

• 20 dkg liszt

• 8 dkg cukor

• 1 dl étolaj

• 5 dkg kókuszreszelék

• 1 tk. sütőpor

• 1,5 dl tej

• 1 egész tojás

• 5 dkg étcsokoládé

• vaj és liszt a forma kikenéséhez

A sütőt melegítsük elő 180 ˚C-ra. A megmosott narancs héját reszeljük le, levét facsarjuk ki. Egy nagy tálban keverjük alaposan össze a hozzávalókat. Vajazzunk és lisztezzünk ki egy gyümölcskenyérformát. Szedjük át bele a tésztát, majd süssük készre 45 perc alatt. Hagyjuk a formában kihűlni, majd borítsuk ki. Csorgassuk meg a vízgőz felett megolvasztott étcsokoládéval, hagyjuk rádermedni.

Hasselback burgonya túrókrémmel

Hozzávalók 4 személyre:

1 kg nagy szemű, sütni való burgonya

5 dkg vaj

2 ek extra szűz olívaolaj

2 kis gerezd fokhagyma

1 csapott tk tengeri só

A túrókrémhez:

20 dkg túró

10 dkg juhtúró

2 dl tejföl

1 kis csokor snidlingsó, bors

A burgonyákat hámozzuk meg, éles, vékony pengéjű késsel vagdossuk be őket vékony szeletekben körülbelül a 2/3 részükig úgy, hogy az aljuk egyben maradjon. Olvasszuk fel a vajat, keverjük el az olívaolajjal, az aprított fokhagymával és a sóval. Kenőtollal kenjük meg a vajas keverékkel a krumplikat, a rések között is, majd tegyük őket sütőpapírral bélelt tepsire. 230 ˚C-on, 40-45 perc alatt süssük készre. Időnként kenjük meg a krumplik tetejét a lecsöpögött vajjal. A krémhez a juhtúrót keverjük el a tehéntúróval, a tejföllel, a vágott snidlinggel, borsozzuk és sózzuk, ha szükséges. Kínáljuk a krumpli mellé.