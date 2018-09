Bizarr kajaszörnyet szabadított a világra egy brit cég

A brit Iceland szupermarket polcain tűntek fel az alább is látható ezüst színű zacskók, amelyekben a fotó és a felirat szerint előre elkészített tojásrántotta található. A 250 grammos csomagok picit több mint 545 forintba kerülnek átszámítva, a tálalás előtt pedig csupán 90 másodpercre kell bedobni a zacskós rántottákat a mikróba.

A szupermarket lépését alapos kutatás előzte meg, amely szerint az irodai dolgozók és a diákok java részének nem áll rendelkezésére az a felszerelés, amely ahhoz szükséges, hogy a rántottát el tudják készíteni. De az is kiderült, hogy míg az irodai munkások 70 százaléka legalább egyszer, de inkább kétszer is étkezik az irodában, közel 50 százalékuk nem férnek hozzá megfelelő konyhához. Ennél is aggasztóbb talán, hogy a megkérdezett diákok 13 százaléka még azt sem tudja, hogyan kell előállítani egy főtt tojást, nem, hogy rántottát készítsenek.

Azok, akik most azon gondolkodnak, hogy a világ megérett a pusztulásra, nincsenek egyedül: miután a zacskós rántottának híre ment, megjelentek a fejüket fogó kommentelők. Egyikük arra hívta fel a figyelmet, hogy egy tojásrántottát tényleg csupán néhány perc lenne elkészíteni, míg valaki más rámutatott, hogy a mikróban melegített tojásrántotta finoman szólva sem a legínycsiklandóbb étel, amit az emberiség kitermelhetett magából. Egy harmadik hozzászóló szerint mindez azért történt, mert az emberek még ahhoz is lusták, hogy elmossanak egy serpenyőt, hozzátéve, hogy a zacskós rántottával csak a világszerte egyre komolyabb problémákat okozó műanyaghulladék mennyiségét fogjuk növelni.

Ez undorító. Mi történt az emberiséggel?

– tette fel a költői kérdést egy negyedik hozzászóló.

Akármi is legyen a válasz, mi inkább adunk néhány receptet azoknak a kedves olvasóinknak, akik nem tudják, hogy kell finom tojásrántottát készíteni: íme egy mediterrán változat, itt egy sonkába töltött rántotta, itt pedig a tökéletes rántotta receptje található. Jó étvágyat kívánunk!