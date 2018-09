Almában, banánban is találtak tűt az ausztrál szupermarketekben

Néhány nappal ezelőtt mi is beszámoltunk róla, hogy ismeretlenek varrótűket rejtettek szupermarketekben kapható eprekbe az ausztráliai Queensland államban. Az eset kisebbfajta pánikot okozott, a gyümölcsárak pedig zuhanni kezdtek, és komoly bajba került az ausztrál gyümölcstermelő ágazat. Most pedig egy sydney-i szupermarketben vásárolt almában is találtak egy varrótűt.

A Seven Network kereskedelmi tévécsatorna keddi híradása szerint az almába szúrt tűre egy édesanya bukkant rá, amikor gyerekének felszeletelte a gyümölcsöt. Sokkolta a látvány, mivel hallott a hírekben a queenslandi esetekről.

A bizarrnak tűnő botrány, amelyet Ausztráliában már „gyümölcsterrorizmusként” emlegetnek, a minap robbant ki annak nyomán, hogy egy férfit hasi fájdalmakkal kórházba vittek, miután lenyelt egy olyan epret, melyet egy queenslandi szupermarketben vásárolt, és melybe valaki tűt szúrt. Azóta többen posztoltak képeket a közösségi médiában olyan eprekről, amelyekbe ugyancsak tűt szúrtak.

Kellyville Ridge: A mother has claimed to have found a needle in an apple bought from a @woolworths store. Police are investigating. #7News pic.twitter.com/k9Bj6iU4Ur