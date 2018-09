Gyerekbarát hétvégi menü a vénasszonyok nyarára

Reggelire egy frissítő turmixot választottunk, ebédre gyümölcslevest, csirkét, egy különleges kuszkuszsalátát és gyerekbarát édességet, és persze a vacsorára is gondoltunk. A hétvégi menüvel most is csak annyi a dolgod, hogy elkészítsd, és nekilássatok. Jó étvágyat!

Frissítő turmix vörös áfonyával és naranccsal

Hozzávalók:

1 bögre mandulatej

½ bögre görög joghurt

⅔ bögre fagyasztott vörös áfonya

2 hámozott, darabolt narancs

2 ek. méz

Az alapanyagokat egy tálba mérjük, és botmixerrel turmixoljuk.

Fahéjas szilvaleves

Hozzávalók:

60 dkg szilva

2 ek. cukor

1 ek. keményítő

1 kisebb citrom

pici darab fahéjrúd

8 szem szegfűszeg

1,2 liter víz

1 dl tejszín

Elkészítése:

A szilvát megmossuk, kimagozzuk és feldaraboljuk. A cukrot a vízbe öntjük, és egy nagyobb fazékban feltesszük főni. Hozzáadjuk a fahéjat, a szegfűszeget, a citrom héját, és egy pohárka vízben elkeverve a keményítőt. Kb. 5 perc elteltével hozzáadjuk a szilvát, majd 10 perc főzés után kivesszük a fahéjdarabot, a szegfűszeget és a citromhéjakat, és végül hozzáadjuk a tejszínt, elkeverjük, és hűlni hagyjuk.

Sült csirke zöldségekkel

Hozzávalók:

1 egész csirke belsőségek nélkül (kb. 1,5 kg)

10 dkg vaj

1 tk. só

frissen őrölt bors

1 kisebb fej vöröshagyma

1 citrom

5-6 sárgarépa

40 dkg zöldborsó

1-2 édesburgonya

2 fej fokhagyma

3 fej lila hagyma

Elkészítése:

A csirkét alaposan megmossuk, és papírtörlővel megszárítgatjuk. A vöröshagymát meghámozzuk, félbevágjuk, és a szintén félbevágott citrommal együtt a csirke belsejébe tömjük. A vajat megolvasztjuk, elkeverjük benne a sót és a borsot, majd alaposan bekenjük, bemasszírozzuk vele a csirkét (minden oldalát). Előmelegítjük a sütőt 200 fokra (légkeverésen, ha van) és egy mélyebb sütőtálba helyezzük a csirkét. Sütőbe toljuk 80-90 percre úgy, hogy a melle legyen lefelé. Félidőben óvatosan megfordítjuk a csirkét, hogy a melle legyen felül. Közben – amikor már beraktuk a csirkét a sütőbe – előkészítjük a zöldséget, meghámozzuk és feldaraboljuk: a fokhagymát gerezdekre, a sárgarépát csíkokra, a lila hagymát negyedekre, az édesburgonyát felkarikázzuk. Kb. akkor, amikor a csirkét megfordítjuk, egy nagy tepsibe beleszórjuk a zöldségeket: egyik felébe a répát és a borsót, másik felébe az édesburgonyát, a lila hagymát és a fokhagymagerezdeket. Meglocsoljuk olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, és ezt is betesszük a sütőbe. Egyszer-kétszer kicsit átforgatjuk, majd a csirkével egy időben kivesszük a sütőből.

Barackos kuszkuszsaláta

Hozzávalók:

2 csésze izraeli nagy szemű kuszkusz

1 csészényi aszalt gyümölcs (áfonya, meggy vagy vegyesen)

1 csésze felkockázott őszibarack vagy nektarin

3/4 csésze durvára aprított pisztácia

1/4 csésze menta, felaprítva

1/3 csésze extraszűz olívaolaj

2 ek. felaprított snidling

2 tk. dijoni mustár

2 ek. balzsamecet

1-2 tk. mézsó

frissen őrölt bors

Elkészítése:

A kuszkuszt a csomagolása szerint főzd meg. Ha elkészült, keverd össze a gyümölcsökkel, a pisztáciával és a mentával. Egy kis, zárható üvegben keverd össze az olajat, a snidlinget, a mustárt, a balzsamecetet és a mézet. Adj hozzá pár csipet sót és borsot, majd rázd össze alaposan. A dresszinget locsold a kuszkuszra, és alaposan forgasd össze vele. Fogyaszthatod melegen, de érdemes 1-2 órára hűtőbe tenni, hogy igazán összeérjenek az ízei.

Márványos brownie

Hozzávalók:

100 g liszt

200 g cukor

2 tojás

125 g vaj

125 g étcsokoládé

1 mk. sütőpor

2 ek. kakaópor

1 fej cékla

A tetejére:

125 g krémsajt

2-3 kanál porcukor

Elkészítése:

Vajazzunk ki egy kisebb tepsit (kb. 22 x 22 cm-est), és az aljára fektessünk sütőpapírt. Tegyük az étcsokoládét és a margarint egy hőálló tálba, és gőz fölött olvasszuk fel. Egy nagy tálban keverjük simára a tojásokat és a cukrot, adjuk hozzá a kakaóport és a már langyosra hűlt megolvasztott vajas csokoládét. Állítsuk össze egynemű masszává, szitáljuk bele a sütőporral elkavart lisztet. Adjuk hozzá a lereszelt céklát, és forgassuk össze, majd öntsük a keveréket a tepsibe. Kanalazzuk a tetejére a krémsajtot, késsel csíkozzuk, márványosítsuk a tetejét. 180 fokra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt süssük készre. Az első 5 percben magasabb hőfokon süssük, aztán csökkentsük a hőmérsékletet 160-170 fokra. Egy pillanat alatt el fog fogyni a gyerekbarát édesség, az tuti!

Pizzás csiga

Hozzávalók:

csipetnyi cukor

2+3 ek. olívaolaj

165 ml meleg víz

15 g élesztő

300 g búzaliszt

A töltelékhez:

só, őrölt fekete bors

3 ek. extra szűz olívaolaj

egy kis csokor bazsalikom

1 tk. szárított oregánó

200 g passzírozott paradicsom

200 g mozzarella

Elkészítése:

A tésztához az alapanyagokat gyors mozdulatokkal összekeverjük, és rugalmas tésztává dagasztjuk, gombóccá formáljuk. Meleg helyen letakarva duplájára kelesztjük. A mozzarellát kisebb darabokra tépkedjük, a töltelék hozzávalóit előkészítjük. A megkelt tésztát két részre osztjuk, és mindkét darabot nagyobb téglalapra nyújtjuk. Megkenjük a paradicsommal, rátesszük a mozzarellát, sózzuk, borsozzuk, és oregánóval szórjuk meg, majd feltekerjük, és 1-2 cm széles darabokra vágjuk. 200-210 fokon kb. 20 percig sütjük.