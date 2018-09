Ennek a százéves férfinak biztos receptje van a hosszú élethez

Lesley Hayman régen pékként dolgozott, de már nyugdíjas. Nem csoda: most múlt 100 éves. Ma is aktív, és azt mondja, az édességek tartották őt jó erőben. 12 éves korától édesszájú, emiatt ment el dolgozni a családi pékségbe. Ma is szívesen megeszik egy finom pitét vacsora után.

74 éves fia, Tim azt mondja, nem érti, hogy bír ennyi édességet enni az apja, de tény, hogy a sok sütievés mellett is marad energiája kertészkedni. Hayman egyébként kétszer is majdnem meghalt a harctéren a második világháborúban, kétszer nősült, tíz unokája van, és ma is szülővárosában, az angliai Ilminsterben él. Századik születésnapját egy szállodában tartják, ahol desszertet is tervez fogyasztani. (Metro)