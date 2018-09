Ma kezdődik a 22. Vegetáriánus Fesztivál Budapesten

A 22. Vegetáriánus Fesztivál szombat reggel 10-kor kezdődik a kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban. Az ingyenes rendezvény táplálkozási szakemberek előadásait, vegetáriánus ételkóstolókat, öko- és bio szemléletű termékbemutatókat kínál – nem csak vegetáriánusoknak!

Az érdeklődők szakemberek, orvosok, életmód- és táplálkozási tanácsadók előadásait hallgathatják meg a vegetáriánus és vegán életmód hatásairól. Szó lesz többek között a húsmentes táplálkozás és a magas vérnyomás, a daganatos betegségek, illetve az egészségmegőrzés kapcsolatáról. A fesztivál látogatói emellett kaphatnak tippeket a mindennapi vegán étrend kialakításáról, izgalmas receptekkel bővíthetik szakácskönyvüket, de megismerkedhetnek a vegán életmód és a sport összefüggéseivel is.

A rendezvényen komoly hangsúlyt kap a környezettudatosság is és mivel a szervezők főleg családosokat várnak, a gyerekek egészséges táplálkozásáról, a környezetvédelem és a vegetarianizmus összefüggéseiről is. A rendezvény ideje alatt folyamatosan nyitva tartó főzőszobában a már említett recepteket akár el is készíthetik, és meg is kóstolhatják a résztvevők. A szórakozásról zenei és táncos programok gondoskodnak, a gyerekeket pedig játszószobával várják a fesztivál rendezői.