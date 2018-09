Hétvégi menü: ha elkészíted, te leszel a konyha istennője

A főzésben mindig az a legmacerásabb, hogy kitaláljuk, mi is készüljön – ha a hétvégi menü összeállt, már csak meg kell venni a hozzávalókat, és elkészíteni a fogásokat. Ennek jegyében ezen a héten is elkészítettük neked az ajánlatunkat: hoztunk egy klassz tojásreggelit, egy szuper egészséges és nagyon finom levest, két főfogást, egy retro sütit, amit imádni fognak a gyerekek, és persze tálalunk vacsorát is. Tuti befutó mind, az elismerő szavakra már most elkezdhetsz készülni!

Spenótos-paradicsomos tojásmuffin

Akkor se mondj le az egészséges és tápláló reggelikről, ha rohanással telnek a reggeleid. A tojásból készült muffinokat akár előző este összedobhatod, így reggel csak fel kell markolni belőlük egyet-kettőt, és már indulhat is a nap. A most következő spenótos-paradicsomos változat ráadásul a diétázóknak is kedvükre válik majd, egy muffinban ugyanis mindössze 46 kalória van!

Hozzávalók 6 darabhoz:

2 csésze spenótlevél

1 paradicsom

2 tojásfehérje

csipet só, bors

Elkészítés:

Kend meg a muffinformákat kókuszolajjal vagy vajjal. Tégy mindegyik aljába spenótleveleket, paradicsomkockákat, majd öntsd fel a tojásfehérjével. Sózd, borsozd. 180 fokos sütőben süsd 15 percig. Fogyaszd azonnal, vagy tedd hűtőbe másnap reggelre.

Forrás: Goodful

Immunerősítő céklaleves

Nemcsak egészséges, de álomszép és baromi finom levest készíthetünk céklából, ráadásul bőven elrugaszkodhatunk a klasszikus orosz vonaltól az izgalmasabb, modernebb ízek felé. Az alábbi verzió például a kókusztejtől lesz igazán krémes, az extra immunerősítésért pedig a gyömbér és a fokhagyma felel!

Hozzávalók:

2 evőkanál kókuszolaj

1 kisebb vöröshagyma apróra vágva

800 gramm cékla kockákra vágva

1 evőkanál finomra reszelt gyömbér

2 gerezd fokhagyma apróra vágva

1 nagy konzerv zsíros kókusztej

2 csésze zöldségalaplé

1 tk. tengeri só

1 csésze kesudió

2 evőkanál lime-lé

1/4 csésze friss koriander tálaláshoz

Elkészítés:

Egy nagy edényben hevítsünk kókuszolajat, és pirítsuk rajta üvegesre a hagymát! Adjuk hozzá a felkockázott céklát, a gyömbért és a fokhagymát, és kevergetve pirítsuk őket. Óvatosan öntsük fel a kókusztejjel és az alaplével, adjuk hozzá a sót, és fedő alatt főzzük a levest 35-40 percig, amíg a céklák megpuhulnak. Az utolsó 15 percre keverjük bele a kesudiót is. A fazekat vegyük le a tűzről, facsarjuk a levesbe a lime levét, és botmixerrel krémesítsük a levest. Friss korianderrel és lime-szeletekkel tálaljuk.

Forrás: FeedMePhoebe

Sütőben sült chilis bab

Egy kis hagyma, sok darált hús, bab és paradicsom, és még annál is több reszelt sajt. A végeredmény? Egy mennyei sütőben sült chilis bab, amiből mindenki repetázni fog!

Hozzávalók:

1 fej vöröshagyma

500 gramm darált sertéshús

1 db konzerv vörös bab (400 g/konzerv)

1 db konzerv darabos paradicsom

néhány evőkanál BBQ szósz

15 dkg cheddar sajt

pici olaj

só, bors

Elkészítés:

A vöröshagymát felaprítjuk, és egy lábasban kevés olajon üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a darált húst, és közepes, vagy annál kicsit nagyobb lángon 8-10 perc alatt morzsásra pirítjuk. Ráöntjük a paradicsomot, a lecsepegtetett babot, a BBQ szót, sózzuk-borsozzuk, és pár percig kevergetve főzzük. Az egészet átöntjük egy sütőtálba, elegyengetjük, a tetejét bőségesen megszórjuk reszelt sajttal, és 200 fokon kb. 20 percig sütjük.

Hagymás-gombás-szalonnás csirke

Lilahagyma, gomba, paprika, bacon és sok-sok sajt: ezt mind elbírja a hátán a csirkemell. Tökéletes fogás, csak egy kis saláta kell mellé, és már tálalhatjuk is!

Hozzávalók 4 főre:

1 kg csirkemellfilé

kevés olívaolaj

2 fej lilahagyma

10 dkg bacon

1 db kaliforniai paprika

15 dkg gomba

15 dkg trappista sajt

15 dkg cheddar sajt

Elkészítés:

A csirkemellet megtisztítjuk és felszeleteljük. Kevés olívaolajat hevítünk egy serpenyőben, és fehéredésig sütjük a csirke mindkét oldalát, közben fűszerezzük. A gombát és a kaliforniai paprikát felszeleteljük, a bacont kettévágjuk. A sajtokat lereszeljük, összeforgatjuk. A félig átsült csirkeszeleteket sütőtálba tesszük, átöntjük a visszamaradt zsiradékot is, majd sorban ráhelyezzük a hagymát, a gombát, a kaliforniai paprikát és végül 1 vagy 2 szelet bacont. Egy nagyobb adag sajtot a kezünkben kissé összenyomogatunk, és úgy tesszük a bacon tetejére. 200 fokos sütőben kb. 20-25 perc alatt pirosra sütjük.

Klasszikus linzer

Egy desszert, amivel soha senkinél nem lehet tévedni. A gyerekeket a készítésbe is nyugodtan be lehet vonni, élvezni fogják!

Hozzávalók:

30 dkg liszt

20 dkg hideg vaj

10 dkg porcukor

1 tojássárgája

baracklekvár

Elkészítés:

A lisztet egy tálba mérjük, és hozzáadjuk a felkockázott hideg vajat. Fontos, hogy a vaj hideg legyen! Elmorzsoljuk, majd hozzáadjuk a porcukrot és a tojássárgáját, és gyors mozdulatokkal összegyúrjuk. Nem szabad sokáig gyúrni a tésztát! Cipót formázunk a tésztából, folpackba csomagoljuk, és 1 órára hűtőbe tesszük. Ez fontos lépés, nem szabad kihagyni! A tésztát lisztezett gyúródeszkán 3-5 mm vékonyra nyújtjuk, és párosával mintákat szúrunk ki belőle úgy, hogy minden második darab közepére egy lyukat is szúrunk. Nem érdemes vékonyabbra nyújtani, mert akkor a tészta is könnyebben szakad, és a sütemény is el fog törni, de vastagabb se legyen, hogy ne legyen a linzer púpos. Sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük a darabokat, és 180 fokra előmelegített sütőben 8-12 percig sütjük. A linzert nem kell barnára sütni. Ha kihűlt, egy teli és egy lyukas közepű darabot baracklekvárral ragasztunk össze.

Sajtos rizsgombóc

Már magában is nagyon finom lenne ez a rizsgombóc, de a közepén elrejtett sajtdarab egészen különlegessé teszi! Készíthetünk mellé egy kis mártogatót, vagy egy finom chutney-t is, garantáltan nem marad egy morzsa sem belőle. Isteni gyors vacsora!

Hozzávalók kb. 15 darabhoz:

20 dkg főtt rizs

1 db tojás

10 dkg reszelt sajt

só, bors

10-15 dkg mini mozzarella

zsemlemorzsa a hempergetéshez

bő olaj a sütéshez

Elkészítés:

A főtt (kihűlt) rizshez hozzáadjuk a tojást, a reszelt sajtot, sózzuk-borsozzuk és összegyúrjuk. A masszából gombócokat formázunk, közepükbe egy-egy mini mozzarellát rejtünk, majd megforgatjuk zsemlemorzsában, és bő olajban kisütjük.