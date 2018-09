A legjobb barátunk ősszel és télen az almapüré

Az almapüréről mindenkinek az üveges bébiétel jut eszébe, pedig tipikus okoskaja. Könnyű elkészíteni, nincs vele sok macera, és sokoldalúan felhasználható. Talán ha a püré helyett adnánk neki valami hangzatosabb nevet, többen komolyan vennék. A polenta se puliszka néven éli reneszánszát, ugye.

Én magam itthon almakrémként vezettem be a köztudatba, rögtön fel is keltette az akkor négyéves kislányom figyelmét, ennek megfelelően kora ősztől tavaszig szerepel a repertoárban. Idén lekvár helyett ezt viszem az oviba is.

Előnye, hogy egész télen csinálhatjuk, mintha nem lenne holnap, és fűszerezhetjük, variálhatjuk, kísérletezhetünk vele, sok mindent elbír.

Alapalmapüré

Szükség lesz két kiló vegyes almára, egy fél citrom levére, három evőkanál cukorra (ízlés szerint) és egy lábosra. Az almákat megpucoljuk, feldaraboljuk, és a lábosba rakjuk a gyümölcsöt annyi vízzel, hogy ujjnyira ellepje. Ráfacsarjuk a citromlét, hozzáadjuk a cukrot és lassú tűzön, körülbelül negyedóra alatt puhára főzzük. Miután készre főtt, összetörjük a gyümölcsöt. Ha darabosan szeretjük, elég egy krumplinyomóval nekiesni, ha homogén állagot szeretnénk, akkor mixerrel dolgozzunk. A kész almakrémet – hívjuk akkor így – tiszta üvegekbe töltjük. A lezárt üvegeket megfordítjuk és száraz dunsztban kihűtjük. Így akár egész télen eláll.

Ha az alapalmapüréhez teszünk szegfűszeget, csillagánizst, fahéjat, máris elnevezhetjük fűszeres almakrémnek és máris sokkal jobban hangzik, igaz?

További változatok:

Körtés almapüré

Egy kiló vegyes almából és egy kiló körtéből készül, ugyanazzal az eljárással, mint az alap almapüré. Ennek a változatnak kimondottan jól áll egy kis vanília.

Sütőtökös almapüré

Egy kiló almából alapalmapürét készítünk. Egy kiló sütőtököt felkockázunk és sütőben megsütjük. Van, aki megfőzi, de ha sütőben sütjük, a töknek sokkal intenzívebb íze lesz. A tököt és az almapürét együtt megrottyantjuk egyszer, és pürésítjük. Fűszerei a fahéj és a csili. Gyömbérrel is nagyon finom lesz, először két teáskanálnyi reszelt gyömbért tegyetek a tökkel együtt az almához, legközelebb tetszés szerint lehet emelni a mennyiségen.

Aszalt szilvás almapüré

Mikor az alapalmapüré majdnem kész, dobjatok hozzá jó két maroknyi aszalt szilvát. Pöfögtessétek együtt két-három percig, aztán jöhet a fűszerezés. A fahéj nagyon jó hozzá, mehet bele egy kis vanília is. Idén ezt a változatot úgy tervezem készíteni, hogy karamellizált hagymát is teszek hozzá, úgy gondolom, rontani nem tud rajta, ha kipróbáljátok, feltétlenül számoljatok be, milyen lett.

Naspolyás almapüré

Egy kiló almából alapalmapürét készítünk. Mikor majdnem készre főztük, az előzőleg kinyomkodott naspolyát hozzákeverjük az almához, összerottyantjuk, ráfacsarjuk egy narancs levét, fahéjjal és szegfűszeggel ízesítjük.

A kész almakrémet rákanalazhatjuk natúr joghurtra, müzlire, zabkására, tejbekölesre (mákkal iszonyú jó!), de akár a tejbegrízre vagy a smarnira is. Adhatjuk sült húshoz, de ehetjük magában is.