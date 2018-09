Hogy mi? Muratura! Mi?! Mu-ra-tu-ra!

Minden évben elhatározom, hogy ha cigánygyerekek potyognak is az égből, akkor is belekezdek a savanyításba. És ez minden évben elmarad. Mert nyaralunk, mert túl meleg van és lusta vagyok hozzá, mert inamba száll a bátorságom és mindenféle kifogást keresek – például, hogy túl meleg van – szóval, a savanyítás minden évben elmarad. Idén is.

Még szerencse, hogy van valami, amit kora őszig el lehet készíteni , nincs vele nagy macera, nem bonyolultabb, mint a kovászos uborka. Teljesen kezdők is belevághatnak, a sikerélmény garantált, nem lehet elrontani. Ráadásul az egyik legjobb savanyúság. Ez a muratura.

A muratura románul savanyúságot jelent és a káposzta erjedése eredményezi magát a savanyúságot. Ezen kívül nincs más titka, a higiénia kivételével, de ez a befőttekre és más savanyúságokra is igaz: az üvegeknek makulátlan tisztának kell lenni, a zöldségeket pedig alaposan mossuk meg és figyeljünk oda, hogy csak egészséges darabok kerüljenek bele.

A muratura elkészítése:

Tegyünk fel vizet forrni, literenként egy evőkanál sóval, forraljuk fel és hűtsük vissza szobahőmérsékletűre.

Aztán vegyük a zöldségeket:

1-1 kis fej vörös és fehér káposztát,

pár darab kovászolni való uborkát,

6-7 darab különféle paprikát, ez lehet édes zöldpaprika, almapaprika vegyesen.

Kerül bele még egy-két darab alma,

4-5 darab vörös- és lila hagyma,

3-4 sárgarépa,

egy közepes zeller,

pár karfiolrózsa.

Ha nyáron készítjük, tegyünk bele zöld paradicsomot és savanyítani való kis dinnyét is.

Két kisebb torma,

1-2 fej fokhagyma gerezdeire szedve, megtisztítva,

2-3 evőkanál egész fekete bors,

jó nagy csokor borsikafű (csombor)

és zeller zöldje.

A zöldségeket megmossuk, feldaraboljuk és szétosztjuk, hogy minden üvegbe jusson mindenből. Alulra a zellert, a borsikafüvet, a fokhagymagerezdeket és a csíkokra vágott tormát tesszük, megszórjuk fekete borssal. És ugyanez kerül majd a végén a tetejére is.

Aztán jöhetnek a zöldségek, vegyesen, jól leszorítva.

Mikor tele az üveg, a sós lével felöntjük úgy, hogy a víz teljesen ellepje a zöldségeket, majd egy kistányérral lefedjük és szobahőmérsékleten tartjuk. Két-három nap múlva a lé elkezd zavarossá válni, ne ijedjünk meg, ez természetes folyamat.

A muratura leve két-három hét alatt letisztul, azaz kész. Ekkor le lehet zárni a tetejét és mehet a kamrába, hogy rájárjunk egész télen.

Nálam mindig a karfiol fogy el leghamarabb. Ha nem szeretitek, nyugodtan ki lehet hagyni belőle, sőt, bármit ki lehet hagyni belőle, csak a káposztát nem, mert az kell az erjedéshez. Lehet művészkedni, csicsásra faragni a répát, szívecskét szúrni a paprikából, cakkozni az uborkát. Már akinek van ehhez türelme. Érdemes nagyobb adagot készíteni, mert garantáltan nem tart ki tavaszig.

Na ugye, hogy tudsz savanyítani!