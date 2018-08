Cuki főzővideót csinált egy 2 éves

Saját főzővideót csinált a 2 éves Roman a YouTube-on. A zabálnivaló kisfiú egy piskótás süti elkészítésének a rejtelmeibe avatja be a nézőket. Igaz, anyukája segítségével, de végül is a sztárszakácsoknak is vannak ám segítői, nemdebár?

A totyogó cukrász a bájos felkonf után folyamatosan elmondja a hozzávalókat (azaz udvariasan kéri az anyukáját, hol a lisztet, hol a vajat, hol pedig a vaníliaaromát öntse bele a keverőtálba ), majd még arra is ügyel, hogy a vad kevergetések közben a nézőket is szórakoztassa egy-egy „hellózással”. Ugyan előfordulnak benne kisebb bakik (például lenyalja a keverőkanalat, összelisztezi a száját, anyukájára bízza a tojásfeltörést, vagy éppen rázúdít 2 egész doboz dekorcukorkát a kész piskótára), de első gasztrovideónak tökéletesen megállja a helyét!

Mint a videó alatti leírásból kiderül, ez volt a „Roman főzősarka” című gasztro-show első része, és a netezők szabadon küldhetnek recepteket a szakácspalántának, melyeknek az elkészítését szívesen látnák tőle.

Reméljük, nem kell sokat várni a folytatásra!

