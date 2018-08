Egy kis csokira igenis szükségünk van

Sokáig rémisztgettek minket a csokoládé káros hatásával, de ennek most vége. Na, nem teljesen, mert azért nem mindegy, mennyi is az annyi, de mint kiderült, kellő mértékben még jót is tesz a szervezetnek. A kutatások azt mutatják, hogy a mérsékelt csokoládéfogyasztás, havonta maximum három tábla, a szívelégtelenség kockázatát 13 százalékkal csökkentette. Nagy-Britanniában több mint 900 000 embert érint ez a betegség, amely a vezető halálokok egyike.

A tudósok úgy vélik, hogy a csokoládéban található természetes összetevők, a flavonoidok fokozhatják az erek egészségét, és segítenek a gyulladás csökkentésében. Ugyanakkor azoknál, akik naponta fogyasztanak csokoládét, 17 százalékkal nőhet a szívelégtelenség kockázata az édesség magas cukor- és zsírtartalma miatt – intenek figyelemre a kutatók.

Szóval megfelelő mennyiségben nyugodtan élvezhetjük a csokoládét, főleg az étcsokoládét, amely a kutatók szerint a legegészségesebb.

Lad Bible